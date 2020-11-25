https://ria.ru/20201125/rasshirenie-1586267863.html

Китай пообещал расширить сеть зон свободной торговли

Китай пообещал расширить сеть зон свободной торговли

Китай активизирует усилия по расширению сети зон свободной торговли по всему миру, чтобы расширить "круг друзей", - отметил министр коммерции КНР Чжун Шань. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:45

2020-11-25T14:45

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МОСКВА, 25 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай активизирует усилия по расширению сети зон свободной торговли по всему миру, чтобы расширить "круг друзей", - отметил министр коммерции КНР Чжун Шань.После подписания соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), вступает в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Камбоджей, наращивается переговорная динамика по инвестиционному соглашению с Европой,- сообщил Чжун Шань в статье, опубликованной во вторник в газете "Жэньминь жибао".Чжун Шань также призвал активизировать усилия по обновлению существующих торговых договоров с АСЕАН, Сингапуром, Республикой Корея РК и Новой Зеландией, а также содействовать переговорам по соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея, Китаем и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Китаем и Норвегией, и Китаем и Израилем.По его словам, с выходом RCEP на более высокий уровень в таких областях, как таможенные процедуры и упрощение торговли, защита интеллектуальной собственности, электронная торговля и инструменты торговой защиты, Китай будет активно участвовать в диалоге и контактах со многими крупными экономиками и региональными торговыми механизмами.Охватывая рынок с численностью населения в 2,27 миллиарда человек и совокупным ВВП в 26,2 триллиона долларов, страны-участницы RCEP , на долю которых приходится около трети мировой экономики, станут единым крупным интегрированным рынком.Назвав подписание RCEP вехой в стремлении Китая к открытости, Чжун Шань отметил, что соглашение демонстрирует искренность и приверженность страны к рыночной открытости.Импорт и экспорт Китаяи других подписантов RCEP объемом в 1,4 триллиона долларов, будет облагаться льготными тарифами.Китай также пообещал открыть более 120 направлений сектора услуг, включая НИОКР и уход за престарелыми, что на 22 больше, чем число секторов, которые страна согласилась открыть при вступлении во Всемирную торговую организацию.

https://ria.ru/20201123/kanal-1585886036.html

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