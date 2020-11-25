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Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" США в Крыму
Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" США в Крыму
Ракетные учения США и Румынии в районе Крыма являются демонстрацией возможности по проекции силы в рамках Европы, заявил "Известиям" военный эксперт Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:17
2020-11-25T16:17
россия
черное море
румыния
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракетные учения США и Румынии в районе Крыма являются демонстрацией возможности по проекции силы в рамках Европы, заявил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.По его словам, американцы неоднократно перебрасывали свои реактивные системы залпового огня в различные европейские регионы.Специалист отметил, что российская группировка на юге обладает достаточными силами, чтобы сдержать такую угрозу, поэтому учения США ее "вряд ли впечатлят".Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря. Журнал&nbsp;Forbes&nbsp;назвал учения "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.
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россия, черное море, румыния, европа, сша, в мире

Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" США в Крыму

16:17 25.11.2020
 
© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракетные учения США и Румынии в районе Крыма являются демонстрацией возможности по проекции силы в рамках Европы, заявил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.
По его словам, американцы неоднократно перебрасывали свои реактивные системы залпового огня в различные европейские регионы.
Специалист отметил, что российская группировка на юге обладает достаточными силами, чтобы сдержать такую угрозу, поэтому учения США ее "вряд ли впечатлят".
Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря. Журнал Forbes назвал учения "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.
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