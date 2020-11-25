https://ria.ru/20201125/produkty-1586247668.html

На Ямале школьники начали получать продуктовые наборы

На Ямале школьники начали получать продуктовые наборы

Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали получать продуктовые наборы, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:17

2020-11-25T13:17

2020-11-25T13:17

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

единая россия

алексей ситников

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали получать продуктовые наборы, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."На Ямале началась доставка продуктовых наборов для школьников, которые находятся на дистанционном обучении", - говорится в сообщении.Воспользоваться мерой поддержки могут семьи из 16 льготных категорий – многодетные и малоимущие, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и другие."Возобновляем нашу региональную меру поддержки для семей, которые особенно в этом нуждаются. Воспользоваться ей смогут около 13 тысяч школьников. В каждом наборе - хороший состав продуктов для приготовления полноценных горячих обедов. Это станет хорошим подспорьем для родителей, чьи дети находятся на дистанционном обучении. В целом, мы видим, что разобщение дает хороший результат, заболеваемость среди школьников снижается", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.Наборы составлены с учетом рекомендаций СанПиН, в каждый входит 18 наименований продуктов. Среди них – молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье, вафли, джем и другие. Базовый состав продуктов одинаковый во всех школах.Доставка наборов стартовала одновременно во всех муниципалитетах. Продукты развозят сотрудники школ, добровольцы из числа родителей и представители волонтерского центра "Единой России", уточняют власти."Подключаем волонтеров к доставке школьных продуктовых наборов. Этой весной партия уже помогала доставлять продукты детям, которые обучались дистанционно. Сейчас мы готовы возобновить эту работу", – пояснил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя ямальского парламента Алексей Ситников. Его слова приводит пресс-служба.С начала второй четверти школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение. Занятия в 1-5 классах проходят в обычном режиме. Как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется, все ученики вернутся в школы. Департамент образования округа оказывает поддержку в организации дистанционного обучения. Помимо продуктовых наборов, семьям помогают с техническим обеспечением. Школьникам выдано около 6 тысяч ноутбуков для занятий, отмечают власти.

https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html

https://ria.ru/20200601/1572296741.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, единая россия, алексей ситников, общество