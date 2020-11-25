https://ria.ru/20201125/produkt-1586272668.html

ВТБ Факторинг выводит на рынок новый продукт – инвойс дискаунтинг

ВТБ Факторинг выводит на рынок новый продукт – инвойс дискаунтинг

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) первым из российских факторов начал предлагать услугу инвойс дискаунтинга, которая должна помочь крупным и средним... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:05

2020-11-25T15:05

2020-11-25T15:05

втб факторинг

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) первым из российских факторов начал предлагать услугу инвойс дискаунтинга, которая должна помочь крупным и средним производственным компаниям решать задачи оперативного пополнения оборотного капитала, стабилизации входящего денежного потока и стимулирования продаж, сообщает пресс-служба ВТБ. "В отличие от традиционного регрессного факторинга новая услуга предусматривает финансирование как общего сальдо денежных требований, так и каждой сделки по отдельности. Поставщики самостоятельно занимаются сбором и управлением задолженностью дебиторов и несут непосредственную ответственность по договору. Уведомление покупателей об уступке не является обязательным условием получения финансирования. Поэтому поставщики, которые ранее не могли использовать факторинг из-за неготовности дебиторов участвовать в схеме и предоставлять фактору документы для финансовой оценки, теперь получили такую возможность", - пояснили в пресс-службе.Кроме того, в инвойс дискаунтинге не производится верификация прав требований, а финансировать можно весь объём дебиторской задолженности поставщика, включая существующие и будущие денежные требования. На сайте ВТБ Факторинг создан специальный раздел, посвященный новому продукту."Наше новое решение позволит поставщикам быстрее профинансировать любой тип денежных требований для неограниченного перечня дебиторов и увеличить при этом отсрочку платежа вплоть до одного года. ВТБ Факторинг последовательно выводит на российский рынок лучшие международные практики. Мы адаптируем эти решения под запросы российского бизнеса и законодательства. Уверен, что инвойс дискаунтинг получит широкое распространение в нашей стране и будет способствовать дальнейшему росту рынка факторинга и коммерческого финансирования", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова.

https://ria.ru/20200714/1574326585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб факторинг, втб, новости компаний - экономика