ВТБ Факторинг выводит на рынок новый продукт – инвойс дискаунтинг
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) первым из российских факторов начал предлагать услугу инвойс дискаунтинга, которая должна помочь крупным и средним производственным компаниям решать задачи оперативного пополнения оборотного капитала, стабилизации входящего денежного потока и стимулирования продаж, сообщает пресс-служба ВТБ.
"В отличие от традиционного регрессного факторинга новая услуга предусматривает финансирование как общего сальдо денежных требований, так и каждой сделки по отдельности. Поставщики самостоятельно занимаются сбором и управлением задолженностью дебиторов и несут непосредственную ответственность по договору. Уведомление покупателей об уступке не является обязательным условием получения финансирования. Поэтому поставщики, которые ранее не могли использовать факторинг из-за неготовности дебиторов участвовать в схеме и предоставлять фактору документы для финансовой оценки, теперь получили такую возможность", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в инвойс дискаунтинге не производится верификация прав требований, а финансировать можно весь объём дебиторской задолженности поставщика, включая существующие и будущие денежные требования. На сайте ВТБ Факторинг создан специальный раздел, посвященный новому продукту.
"Наше новое решение позволит поставщикам быстрее профинансировать любой тип денежных требований для неограниченного перечня дебиторов и увеличить при этом отсрочку платежа вплоть до одного года. ВТБ Факторинг последовательно выводит на российский рынок лучшие международные практики. Мы адаптируем эти решения под запросы российского бизнеса и законодательства. Уверен, что инвойс дискаунтинг получит широкое распространение в нашей стране и будет способствовать дальнейшему росту рынка факторинга и коммерческого финансирования", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова.