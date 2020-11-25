https://ria.ru/20201125/prava-1586212894.html

Эксперт оценил новый регламент сдачи экзамена на права

Эксперт оценил новый регламент сдачи экзамена на права

С новым регламентом сдачи на водительские права, в частности, с правилом о необходимости пристегиваться для его успешного прохождения, автомобилисты смогут... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:07

2020-11-25T11:07

2020-11-25T11:07

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С новым регламентом сдачи на водительские права, в частности, с правилом о необходимости пристегиваться для его успешного прохождения, автомобилисты смогут приобрести водительские рефлексы и повысить собственную безопасность, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило изменить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен; в частности, новый регламент предусматривает прекращение экзамена из-за использования мобильного телефона за рулем и не пристегнутый ремень."Это все было в течение семидесяти лет сдачи на права во времена СССР, и исчезло после 2000 года, если я не ошибаюсь. ...Это выработка рефлекса определенного: сел в машину - пристегнулся", - сказал Солдунов в беседе с РИА Новости. По его мнению, в новом регламенте предусматривается снижение скорости сдачи экзамена в угоду качеству. Несмотря на то, что пристегнутый ремень кажется само собой разумеющимся, многие люди после убирания его из критических ошибок на экзамене перестали пристегиваться, подчеркнул Солдунов."Косвенно это повышает безопасность, потому что если человек с самого начала своего автомобильного опыта будет в автоматическом режиме пристегиваться, он и дальше продолжит это делать. ...Современные системы безопасности вообще без ремня нормально не работают. У вас подушка не сработает, если вы не пристегнуты", - добавил эксперт.О новом регламенте стало известно накануне. В целом остальные ошибки и нарушения в нем разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201123/ekzamen-1585894099.html

https://ria.ru/20201028/prava-1581870102.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, общество