https://ria.ru/20201125/pozner-1586274513.html

Познер назвал главную проблему России

Познер назвал главную проблему России

Главной проблемой России является то, что ей продолжают управлять люди с советским менталитетом, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:13

2020-11-25T15:13

2020-11-25T15:13

владимир познер

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главной проблемой России является то, что ей продолжают управлять люди с советским менталитетом, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на сайте Познер Online.По его словам, эти люди являются "продуктом системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять".Тем не менее, журналист отметил, что за последние 30 лет страна совершила огромный прыжок вперед.Успех России Познер объяснил тем, что на смену "советским людям" приходят современные управленцы, которые меняют страну к лучшему.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20201113/pozner-1584402251.html

https://ria.ru/20201112/pozner-1584301073.html

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владимир познер, общество