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Познер назвал главную проблему России
Познер назвал главную проблему России
Главной проблемой России является то, что ей продолжают управлять люди с советским менталитетом, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:13
2020-11-25T15:13
владимир познер
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главной проблемой России является то, что ей продолжают управлять люди с советским менталитетом, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на сайте Познер Online.По его словам, эти люди являются "продуктом системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять".Тем не менее, журналист отметил, что за последние 30 лет страна совершила огромный прыжок вперед.Успех России Познер объяснил тем, что на смену "советским людям" приходят современные управленцы, которые меняют страну к лучшему.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20201113/pozner-1584402251.html
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владимир познер, общество

Познер назвал главную проблему России

15:13 25.11.2020
 
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главной проблемой России является то, что ей продолжают управлять люди с советским менталитетом, заявил телеведущий Владимир Познер. Его слова приводятся на сайте Познер Online.
По его словам, эти люди являются "продуктом системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять".
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 03:50
"Переобулся на лету": в Госдуме жестко раскритиковали Познера
Тем не менее, журналист отметил, что за последние 30 лет страна совершила огромный прыжок вперед.
Успех России Познер объяснил тем, что на смену "советским людям" приходят современные управленцы, которые меняют страну к лучшему.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 15:25
Познер заявил о "фашистских" чертах Советского Союза
 
Владимир ПознерОбщество
 
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