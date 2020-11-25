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В результате въезда автомобиля в ворота офиса Меркель пострадал человек
В результате въезда автомобиля в ворота офиса Меркель пострадал человек
Один человек пострадал при инциденте у ворот ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшему, передает... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:36
2020-11-25T13:36
2020-11-25T13:46
ангела меркель
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при инциденте у ворот ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшему, передает агентство dpa.По данным агентства, воротам ведомства не нанесен серьезный урон.Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронарусу и антиглобалистскими лозунгами.Как сообщила полиция, водитель автомобиля был задержан.
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ангела меркель, берлин (город), в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Один человек пострадал при инциденте у ворот ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель
в Берлине, врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшему, передает агентство dpa
.
По данным агентства, воротам ведомства не нанесен серьезный урон.
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронарусу и антиглобалистскими лозунгами.
Как сообщила полиция, водитель автомобиля был задержан.