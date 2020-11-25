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Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Байдена
Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Байдена
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал действовать по закону при передаче власти администрации Джо Байдена, выигравшего, по предварительным данным, президентские РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T02:34
2020-11-25T02:34
2020-11-25T02:34
выборы президента сша — 2020
майк помпео
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал действовать по закону при передаче власти администрации Джо Байдена, выигравшего, по предварительным данным, президентские выборы в США."Мы будем делать все, чего требует закон", - сказал Помпео в ответ на соответствующий вопрос в интервью Fox News.Он не сообщил подробности.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире