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Песков прокомментировал протест Польши из-за пересмотра трагедии в Катыни
Песков прокомментировал протест Польши из-за пересмотра трагедии в Катыни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что в Польше закрывают глаза на выводы о катынской трагедии и склонны априори отрицательно... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:59
2020-11-25T20:58
россия
госдума рф
дмитрий песков
польша
ссср
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что в Польше закрывают глаза на выводы о катынской трагедии и склонны априори отрицательно относиться к реальности."К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность. В этой связи можно только высказать сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что польская сторона заявила протест против попыток пересмотра оценок катынских событий после выступлений депутата Госдумы, который призвал переоценить роль НКВД и СССР, и какова оценка этой ситуации сейчас.По его словам, ему не неизвестно о том, чтобы имели место какие-то переоценки, их не было, поэтому в данном случае нет повода для каких-то дискуссий."В данном случае я хочу вас вернуть к совместному мероприятию. За год, за два до страшной трагедии в Катыни, вот там звучали все оценки, там собирались все историки и присутствовал президент РФ, ориентироваться нужно на это и, наверное, на все эти оценки", - добавил Песков. Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
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россия, госдума рф, дмитрий песков, польша, ссср, в мире

Песков прокомментировал протест Польши из-за пересмотра трагедии в Катыни

12:59 25.11.2020 (обновлено: 20:58 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что в Польше закрывают глаза на выводы о катынской трагедии и склонны априори отрицательно относиться к реальности.
"К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность. В этой связи можно только высказать сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что польская сторона заявила протест против попыток пересмотра оценок катынских событий после выступлений депутата Госдумы, который призвал переоценить роль НКВД и СССР, и какова оценка этой ситуации сейчас.
По его словам, ему не неизвестно о том, чтобы имели место какие-то переоценки, их не было, поэтому в данном случае нет повода для каких-то дискуссий.
"В данном случае я хочу вас вернуть к совместному мероприятию. За год, за два до страшной трагедии в Катыни, вот там звучали все оценки, там собирались все историки и присутствовал президент РФ, ориентироваться нужно на это и, наверное, на все эти оценки", - добавил Песков.
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Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом.
"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.
Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".
Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
 
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