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Во Львове нетрезвый полицейский въехал на автомобиле в детскую площадку
Во Львове нетрезвый полицейский въехал на автомобиле в детскую площадку
Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:29
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львов
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КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить нарушителя, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.По словам начальника главного управления Нацполиции во Львовской области Василия Виконского, в результате аварии никто не пострадал. "По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил Виконский.
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львов, в мире

Во Львове нетрезвый полицейский въехал на автомобиле в детскую площадку

00:29 25.11.2020 (обновлено: 03:21 25.11.2020)
 
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КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить нарушителя, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.
"Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и врезался в детскую площадку". За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам начальника главного управления Нацполиции во Львовской области Василия Виконского, в результате аварии никто не пострадал. "По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил Виконский.
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