https://ria.ru/20201125/politsiya-1586179928.html
Во Львове нетрезвый полицейский въехал на автомобиле в детскую площадку
Во Львове нетрезвый полицейский въехал на автомобиле в детскую площадку
Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:29
2020-11-25T00:29
2020-11-25T03:21
львов
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КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить нарушителя, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.По словам начальника главного управления Нацполиции во Львовской области Василия Виконского, в результате аварии никто не пострадал. "По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил Виконский.
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573735451.html
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