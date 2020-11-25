https://ria.ru/20201125/politseyskie-1586163502.html

Тульские полицейские осуществили мечту семилетнего ребенка

Тульские полицейские осуществили мечту семилетнего ребенка

Лучший и самый долгожданный подарок на седьмой день рождения Ване Маслову, по его собственному признанию, сделали полицейские родного города Тулы. Ребенок... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лучший и самый долгожданный подарок на седьмой день рождения Ване Маслову, по его собственному признанию, сделали полицейские родного города Тулы. Ребенок получил возможность вживую увидеть работу батальона дорожно-патрульной службы и посидеть за рулем настоящей машины ДПС.Как рассказали в пресс-службе МВД, мальчишка мечтает об этом не один год, очень хочет в будущем стать полицейским и даже выбрал свое направление – служить в Госавтоинспекции. А пока увлеченно читает книжки о стражах правопорядка, смотрит мультфильмы и рисует сюжеты опасной полицейской работы.Полицейские откликнулись на письма и рисунки Вани, переданные его родителями, и пригласили мальчика в гости, чтобы поздравить с днем рождения и познакомить с работой инспекторов ГАИ. Экскурсию по дежурной части для ребенка провел лично начальник управления МВД России по Туле Василий Худык. Также глава городского управления вручил имениннику памятные и полезные подарки.Помимо этого полицейские дали Ване посидеть в патрульном автомобиле ДПС, провели для него занимательную экскурсию по музею и зданию батальона дорожно-патрульной службы и ответили на главный вопрос ребенка: какую уже сегодня начать подготовку, чтобы в будущем поступить на службу в органы внутренних дел. На прощание Ваня и его папа поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу и подаренный опыт."Теперь мальчик нисколько не сомневается, что если очень что-то захотеть и к этому всеми силами стремиться, то все непременно получится. А значит, скоро, без всяких сомнений, он сможет надеть полицейскую форму с офицерскими погонами", – отметили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20201022/politsiya-1580905973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тула, тульская область