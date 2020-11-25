https://ria.ru/20201125/pogoda-1586304106.html

Москвичей предупредили о гололедице и ледяном дожде в четверг

Москвичей предупредили о гололедице и ледяном дожде в четверг

Гололедица появится на дорогах Москвы к утру четверга, к вечеру город накроет снегопад, который перейдет в ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:24

2020-11-25T17:24

2020-11-25T17:24

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гололедица появится на дорогах Москвы к утру четверга, к вечеру город накроет снегопад, который перейдет в ледяной дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ситуация завтра в столичном регионе хронологически будет развиваться следующим образом: в ближайшую ночь к нам заглянет промежуточный гребень антициклона, поэтому условно распогодиться и это будет благоприятствовать радиационному расхолаживанию воздуха, а значит, вновь ударят морозы, в Москве до минус 2-4, в Подмосковье от нуля до минус 5. Вся талая вода на дорогах, вся небесная влага замерзнет, поэтому к утру образуется гололедица на дорогах и тротуарах", - сообщил Тишковец.По словам синоптика, после полудня к городу подойдет теплый атмосферный фронт и начиная с 15 часов зарядят снегопады. Они будут идти несколько часов, выходя на максимум в час пик к 18.00, землю припорошит 2-4 сантиметрами снега. Температура днем не выше нуля."Потом в вечерние часы все это будет переходить в очень скоротечный ледяной дождь. Он будет длиться несколько десятков минут, менее часа, и пройдет по линии Дмитров-Москва-Чехов. Образование наледи после такого дождя не будет существенным, так как лед не успеет накопиться на железных конструкциях, бетонных или асфальтовых поверхностях", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html

https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)