https://ria.ru/20201125/pogoda-1586244814.html

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице и тумане до утра четверга. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:06

2020-11-25T13:06

2020-11-25T16:43

мчс по подмосковью

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице и тумане до утра четверга."В ближайший час с сохранением до 10.00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 18.00 25 ноября ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.МЧС рекомендует при тумане гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть внимательными. Водителям транспортных средств - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.Кроме того, при гололедице рекомендовано пешеходам передвигаться осторожно, пожилым людям - использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами."Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения", - добавляется в сообщении.Кроме того, специалисты МЧС напоминают об осторожности на перекрестках и пешеходных переходах, рекомендуют соблюдать дистанцию, не выезжать на летних шинах.

https://realty.ria.ru/20201125/moskvichi-1586217841.html

https://ria.ru/20201125/pogoda-1586197852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс по подмосковью, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество