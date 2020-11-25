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МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице
МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице и тумане до утра четверга. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:06
2020-11-25T16:43
мчс по подмосковью
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице и тумане до утра четверга."В ближайший час с сохранением до 10.00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 18.00 25 ноября ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.МЧС рекомендует при тумане гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть внимательными. Водителям транспортных средств - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.Кроме того, при гололедице рекомендовано пешеходам передвигаться осторожно, пожилым людям - использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами."Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения", - добавляется в сообщении.Кроме того, специалисты МЧС напоминают об осторожности на перекрестках и пешеходных переходах, рекомендуют соблюдать дистанцию, не выезжать на летних шинах.
https://realty.ria.ru/20201125/moskvichi-1586217841.html
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мчс по подмосковью, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице

13:06 25.11.2020 (обновлено: 16:43 25.11.2020)
 
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололедице и тумане до утра четверга.
"В ближайший час с сохранением до 10.00 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 18.00 25 ноября ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
МЧС рекомендует при тумане гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть внимательными. Водителям транспортных средств - снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Кроме того, при гололедице рекомендовано пешеходам передвигаться осторожно, пожилым людям - использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
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"Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения", - добавляется в сообщении.
Кроме того, специалисты МЧС напоминают об осторожности на перекрестках и пешеходных переходах, рекомендуют соблюдать дистанцию, не выезжать на летних шинах.
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