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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье на четверг из-за гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:26
2020-11-25T09:26
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье на четверг из-за гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Москва. Гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 8 часов 26 ноября до 22 часов 26 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Московской области гололед ожидается с 5.00 до 22.00 четверга.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

09:26 25.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУборочная машина на Васильевском спуске в Москве
Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье на четверг из-за гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Москва. Гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 8 часов 26 ноября до 22 часов 26 ноября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Московской области гололед ожидается с 5.00 до 22.00 четверга.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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