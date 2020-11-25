https://ria.ru/20201125/pogoda-1586197852.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье на четверг из-за гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:26

2020-11-25T09:26

2020-11-25T09:26

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и в Подмосковье на четверг из-за гололеда, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Москва. Гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 8 часов 26 ноября до 22 часов 26 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Московской области гололед ожидается с 5.00 до 22.00 четверга.

https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество