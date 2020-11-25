https://ria.ru/20201125/poezd-1586206485.html

В Оренбуржье два ребенка попали под поезд по дороге в школу, один погиб

В Оренбуржье два ребенка попали под поезд по дороге в школу, один погиб

Два ребенка по дороге в школу решили сократить путь через железнодорожные пути и попали под поезд в Оренбургской области, от полученных травм один из них... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:26

2020-11-25T10:26

2020-11-25T10:26

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

оренбургская область

бугуруслан

происшествия

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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Два ребенка по дороге в школу решили сократить путь через железнодорожные пути и попали под поезд в Оренбургской области, от полученных травм один из них скончался, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.По данным ведомства, трагедия произошла в 6.28 мск 25 ноября на 1276-м километре на железнодорожном вокзале города Бугуруслан."Два мальчика 9 и 10 лет шли в школу, с целью сократить свой маршрут они решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет поезд, они стали пересекать железнодорожные пути, однако из-за сильного снегопада и снежного вихревого потока оставшегося от первого поезда они не заметили встречный железнодорожный состав. Машинист, увидев человека, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб на месте, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения РЖД об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге.

https://ria.ru/20201123/rebenok-1585921404.html

оренбургская область

бугуруслан

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следственный комитет россии (ск рф), ржд, оренбургская область, бугуруслан, происшествия