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В Оренбуржье два ребенка попали под поезд по дороге в школу, один погиб
В Оренбуржье два ребенка попали под поезд по дороге в школу, один погиб
Два ребенка по дороге в школу решили сократить путь через железнодорожные пути и попали под поезд в Оренбургской области, от полученных травм один из них... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:26
2020-11-25T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
оренбургская область
бугуруслан
происшествия
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Два ребенка по дороге в школу решили сократить путь через железнодорожные пути и попали под поезд в Оренбургской области, от полученных травм один из них скончался, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.По данным ведомства, трагедия произошла в 6.28 мск 25 ноября на 1276-м километре на железнодорожном вокзале города Бугуруслан."Два мальчика 9 и 10 лет шли в школу, с целью сократить свой маршрут они решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет поезд, они стали пересекать железнодорожные пути, однако из-за сильного снегопада и снежного вихревого потока оставшегося от первого поезда они не заметили встречный железнодорожный состав. Машинист, увидев человека, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб на месте, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения РЖД об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге.
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оренбургская область
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следственный комитет россии (ск рф), ржд, оренбургская область, бугуруслан, происшествия

В Оренбуржье два ребенка попали под поезд по дороге в школу, один погиб

10:26 25.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Два ребенка по дороге в школу решили сократить путь через железнодорожные пути и попали под поезд в Оренбургской области, от полученных травм один из них скончался, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, трагедия произошла в 6.28 мск 25 ноября на 1276-м километре на железнодорожном вокзале города Бугуруслан.
"Два мальчика 9 и 10 лет шли в школу, с целью сократить свой маршрут они решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет поезд, они стали пересекать железнодорожные пути, однако из-за сильного снегопада и снежного вихревого потока оставшегося от первого поезда они не заметили встречный железнодорожный состав. Машинист, увидев человека, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб на месте, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения РЖД об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге.
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