https://ria.ru/20201125/pisateli-1586120676.html

Маяковский возглавил рейтинг самых стильных российских авторов

Маяковский возглавил рейтинг самых стильных российских авторов

Поэт Владимир Маяковский стал самым стильным автором России, также в тройку лидеров вошли Сергей Есенин и Антон Чехов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:40

2020-11-25T10:40

2020-11-25T10:40

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поэт Владимир Маяковский стал самым стильным автором России, также в тройку лидеров вошли Сергей Есенин и Антон Чехов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook."Большинство опрошенных отметили, что, по их мнению, самыми запоминающимися образами отличался Владимир Маяковский. Костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты "самого модного поэта революции" не оставили равнодушными около 25% опрошенных", - говорится в сообщении.На втором месте в общем рейтинге популярных авторов прошлого и настоящего – Сергей Есенин, его "деревенский" стиль пришелся по вкусу 20% респондентов. На третьем месте c 19% голосов – Антон Чехов, "чей образ неизменно связан с такими аксессуарами, как галстук-бабочка, пенсне и трость".Как рассказали в сервисе, среди современных авторов пальма первенства принадлежит Дмитрию Глуховскому, на втором месте – Владимир Познер, который "выглядит как джентльмен и в повседневной жизни, и на светских раутах", на третьем – Эдуард Лимонов и его "черные водолазки, пальто-бушлаты и очки в прямоугольной оправе".Всего в голосовании приняло участие более 2,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20201003/esenin-1578062975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, владимир маяковский, эдуард лимонов, сергей есенин, дмитрий глуховский, владимир познер, антон чехов