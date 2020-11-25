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Маяковский возглавил рейтинг самых стильных российских авторов
Маяковский возглавил рейтинг самых стильных российских авторов
Поэт Владимир Маяковский стал самым стильным автором России, также в тройку лидеров вошли Сергей Есенин и Антон Чехов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:40
2020-11-25T10:40
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сергей есенин
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владимир познер
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поэт Владимир Маяковский стал самым стильным автором России, также в тройку лидеров вошли Сергей Есенин и Антон Чехов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook."Большинство опрошенных отметили, что, по их мнению, самыми запоминающимися образами отличался Владимир Маяковский. Костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты "самого модного поэта революции" не оставили равнодушными около 25% опрошенных", - говорится в сообщении.На втором месте в общем рейтинге популярных авторов прошлого и настоящего – Сергей Есенин, его "деревенский" стиль пришелся по вкусу 20% респондентов. На третьем месте c 19% голосов – Антон Чехов, "чей образ неизменно связан с такими аксессуарами, как галстук-бабочка, пенсне и трость".Как рассказали в сервисе, среди современных авторов пальма первенства принадлежит Дмитрию Глуховскому, на втором месте – Владимир Познер, который "выглядит как джентльмен и в повседневной жизни, и на светских раутах", на третьем – Эдуард Лимонов и его "черные водолазки, пальто-бушлаты и очки в прямоугольной оправе".Всего в голосовании приняло участие более 2,5 тысяч человек.
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книги, новости культуры, владимир маяковский, эдуард лимонов, сергей есенин, дмитрий глуховский, владимир познер, антон чехов

Маяковский возглавил рейтинг самых стильных российских авторов

10:40 25.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоэт Владимир Владимирович Маяковский
Поэт Владимир Владимирович Маяковский - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поэт Владимир Маяковский стал самым стильным автором России, также в тройку лидеров вошли Сергей Есенин и Антон Чехов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.
"Большинство опрошенных отметили, что, по их мнению, самыми запоминающимися образами отличался Владимир Маяковский. Костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты "самого модного поэта революции" не оставили равнодушными около 25% опрошенных", - говорится в сообщении.
На втором месте в общем рейтинге популярных авторов прошлого и настоящего – Сергей Есенин, его "деревенский" стиль пришелся по вкусу 20% респондентов. На третьем месте c 19% голосов – Антон Чехов, "чей образ неизменно связан с такими аксессуарами, как галстук-бабочка, пенсне и трость".
Как рассказали в сервисе, среди современных авторов пальма первенства принадлежит Дмитрию Глуховскому, на втором месте – Владимир Познер, который "выглядит как джентльмен и в повседневной жизни, и на светских раутах", на третьем – Эдуард Лимонов и его "черные водолазки, пальто-бушлаты и очки в прямоугольной оправе".
Всего в голосовании приняло участие более 2,5 тысяч человек.
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КультураКнигиНовости культурыВладимир МаяковскийЭдуард ЛимоновСергей ЕсенинДмитрий ГлуховскийВладимир ПознерАнтон Чехов
 
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