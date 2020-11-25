https://ria.ru/20201125/orden-1586207628.html

Семью из Татарстана с 15 детьми наградили орденом "Родительская слава"

Семью из Татарстана с 15 детьми наградили орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" семьи Мухарлямовых из Татарстана, которая воспитывает 15 детей,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:35

2020-11-25T10:35

2020-11-25T10:35

республика татарстан

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" семьи Мухарлямовых из Татарстана, которая воспитывает 15 детей, соответствующий документ опубликован на портале правой информации правительства России."Супруги Хамир и Алсу Мухарлямовы вместе 35 лет и воспитывают 15 детей. Старшему сыну 34 года, младшей дочери 10 лет. Глава семьи Хамир Мухарлямов более 38 лет трудится трактористом в СХПК "Кама" Балтасинского района республики. Алсу Мухарлямова в настоящее время на пенсии", - рассказали в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.В 2008 году Алсу Мухарлямова стала победительницей республиканского конкурса "Женщина года" в номинации "Женщина-мать". В 2019 году главе семьи присвоено звание "Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан".Старший сын Мухарлямовых – Халиль занимается бизнесом, Шамиль работает дорожником-грейдеристом, Рамиль и Альберт – строители, Асаф – пожарный, Инсаф – тракторист, дочь Айсылу воспитывает детей, Гилюся – медсестра. Средние дети – Раниль, Данил и Гулина – студенты, Гульчачак, Алия, Илюс и Зухра учатся в школе.По информации министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в республике меры социальной поддержки получают свыше 39,8 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 126,6 тысячи детей.Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html

https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582655765.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, республика татарстан (татарстан), общество