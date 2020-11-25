https://ria.ru/20201125/ombudsmen-politsii-1586329504.html

Слушание по делу создателя "Омбудсмен полиции" отложили в третий раз

Слушание по делу создателя "Омбудсмен полиции" отложили в третий раз

Люблинский суд Москвы перенес на 10 декабря предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в клевете,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:33

2020-11-25T19:33

2020-11-25T19:33

владимир воронцов (омбудсмен полиции)

криминал

люблинский суд г. москвы

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Люблинский суд Москвы перенес на 10 декабря предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в клевете, вымогательстве и других преступлениях, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Самухов."Заседание отложили на 10 декабря в связи с недоставлением подсудимого. Нам это объяснили пандемией", - сказал собеседник агентства.До этого предварительное слушание переносилось два раза, один из которых — в связи с госпитализацией обвиняемого в тюремную больницу. Как сообщал РИА Новости Самухов, Воронцова уже перевели обратно в СИЗО-4. Он, по словам защитника, чувствует себя "удовлетворительно" и настаивает на личном участии в процессе.В начале сентября СК завершил расследование по делу бывшего сотрудника внутренних дел и создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова. Его обвиняют в 14 преступных эпизодах по статьям о вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителей власти.По мнению следствия, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов, считает обвинение, разместил непристойные снимки в сети. Аналогичные преступления в отношении другого полицейского вменяются Воронцову за 2018 и 2020 года.Восемь из 14 преступлений квалифицируются по статье "Оскорбление представителя власти" (319 УК РФ). Следствие утверждает, что в своем интернет-сообществе обвиняемый публиковал оскорбления в отношении действующих сотрудников ОВД и "материалы заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области".На банковские счета Воронцова наложен арест на сумму более 19 миллионов рублей.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признает, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.

https://ria.ru/20200721/1574652580.html

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владимир воронцов (омбудсмен полиции), криминал, люблинский суд г. москвы, москва