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https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html
Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года
Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года
Одноклассники объявили третью премию лучшего контента "Самый ОК!" Пользователи определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:46
2020-11-25T14:46
одноклассники
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Одноклассники объявили третью премию лучшего контента "Самый ОК!" Пользователи определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года. Голосование пройдет с 25 ноября до 9 декабря в специальном приложении "Самый ОК!". Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки. В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. Так, на фильм года претендуют такие ленты, как "Доктор Лиза", "Лед 2", "Спутник", "Стрельцов", "Красотка в ударе". Номинантами премии "Самый ОК!" стали самые упоминаемые и просматриваемые в социальной сети проекты. Одноклассники проводят премию "Самый ОК!" с 2017 года. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
одноклассники

Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года

14:46 25.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Одноклассники объявили третью премию лучшего контента "Самый ОК!" Пользователи определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года.
Голосование пройдет с 25 ноября до 9 декабря в специальном приложении "Самый ОК!". Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки.
В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. Так, на фильм года претендуют такие ленты, как "Доктор Лиза", "Лед 2", "Спутник", "Стрельцов", "Красотка в ударе".
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:53
Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий
Номинантами премии "Самый ОК!" стали самые упоминаемые и просматриваемые в социальной сети проекты.
Одноклассники проводят премию "Самый ОК!" с 2017 года. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.
 
Одноклассники
 
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