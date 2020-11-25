https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html

Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года

Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года

Одноклассники объявили третью премию лучшего контента "Самый ОК!" Пользователи определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:46

2020-11-25T14:46

2020-11-25T14:46

одноклассники

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Одноклассники объявили третью премию лучшего контента "Самый ОК!" Пользователи определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года. Голосование пройдет с 25 ноября до 9 декабря в специальном приложении "Самый ОК!". Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки. В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. Так, на фильм года претендуют такие ленты, как "Доктор Лиза", "Лед 2", "Спутник", "Стрельцов", "Красотка в ударе". Номинантами премии "Самый ОК!" стали самые упоминаемые и просматриваемые в социальной сети проекты. Одноклассники проводят премию "Самый ОК!" с 2017 года. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.

https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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