https://ria.ru/20201125/novosibirsk-1586202437.html

Защита обжаловала продление ареста руководителям общины Виссариона

Защита обжаловала продление ареста руководителям общины Виссариона

Адвокаты троих руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" обжаловали решения суда о продлении их ареста, сообщается в их... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:56

2020-11-25T09:56

2020-11-25T10:43

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

евгений редькин

михаил ведерников

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Адвокаты троих руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" обжаловали решения суда о продлении их ареста, сообщается в их Telegram-канале.На прошлой неделе Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января срок ареста главе общины Сергею Торопу (Виссариону) и еще двум руководителям "Церкви последнего завета" Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову."Защита подала апелляционные жалобы на продление заключения под стражу по всем трем обвиняемым. Направлены также кассационные жалобы на первое решение по избранию меры пресечения, вынесенное в сентябре", - говорится в сообщении. Адвокаты также сообщают, что Торопа, который уже прошел экспертизу в московском институте имени Сербского, отправили, вероятнее всего на поезде, в Новосибирск, а Редькин и Ведерников еще проходят психиатрическую экспертизу в том же учреждении.По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум или более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".

https://ria.ru/20200928/vissarion-1577878945.html

https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html

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каратузский район

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новости - религия и мировоззрение, евгений редькин, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия