https://ria.ru/20201125/novoe-velichie-1586235197.html

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу "Нового величия"

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу "Нового величия"

Мосгорсуд отложил на 2 декабря апелляционное заседание по делу "Нового величия", фигуранты которого осуждены за организацию экстремистского сообщества, передает РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:37

2020-11-25T12:37

2020-11-25T21:48

новое величие

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 2 декабря апелляционное заседание по делу "Нового величия", фигуранты которого осуждены за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Двое фигурантов просили отложить заседание. Руслан Костыленков указывал, что не был извещён надлежащим образом. Петр Карамзин, который также находится под стражей, не успел ознакомиться с новыми 30 томами, которые появились в деле. Прокурор поддержал их ходатайство."Судебная коллегия постановила отложить заседание на 2 декабря", - огласила решение судья Юлия Комлева.В августе Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.Обе стороны остались недовольны вынесенным решением и подали апелляционные жалобы. Прокуратура отметила, что "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", а адвокаты осужденных потребовали оправдания.В конце октября Люблинский суд Москвы приговорил ещё одного фигуранта - Павла Ребровского к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/sud-1582081891.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575456118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия