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Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу "Нового величия"
Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу "Нового величия"
Мосгорсуд отложил на 2 декабря апелляционное заседание по делу "Нового величия", фигуранты которого осуждены за организацию экстремистского сообщества, передает РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:37
2020-11-25T21:48
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 2 декабря апелляционное заседание по делу "Нового величия", фигуранты которого осуждены за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Двое фигурантов просили отложить заседание. Руслан Костыленков указывал, что не был извещён надлежащим образом. Петр Карамзин, который также находится под стражей, не успел ознакомиться с новыми 30 томами, которые появились в деле. Прокурор поддержал их ходатайство."Судебная коллегия постановила отложить заседание на 2 декабря", - огласила решение судья Юлия Комлева.В августе Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.Обе стороны остались недовольны вынесенным решением и подали апелляционные жалобы. Прокуратура отметила, что "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", а адвокаты осужденных потребовали оправдания.В конце октября Люблинский суд Москвы приговорил ещё одного фигуранта - Павла Ребровского к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/sud-1582081891.html
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новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу "Нового величия"

12:37 25.11.2020 (обновлено: 21:48 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 2 декабря апелляционное заседание по делу "Нового величия", фигуранты которого осуждены за организацию экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Двое фигурантов просили отложить заседание. Руслан Костыленков указывал, что не был извещён надлежащим образом. Петр Карамзин, который также находится под стражей, не успел ознакомиться с новыми 30 томами, которые появились в деле. Прокурор поддержал их ходатайство.
"Судебная коллегия постановила отложить заседание на 2 декабря", - огласила решение судья Юлия Комлева.
В августе Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Участник движения Новое величие Павел Ребровский у здания Люблинского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 13:54
Участник "Нового величия" получил шесть лет колонии
Обе стороны остались недовольны вынесенным решением и подали апелляционные жалобы. Прокуратура отметила, что "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", а адвокаты осужденных потребовали оправдания.
В конце октября Люблинский суд Москвы приговорил ещё одного фигуранта - Павла Ребровского к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 17:09
Суд приговорил троих фигурантов дела "Нового величия" к реальным срокам
 
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