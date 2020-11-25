https://ria.ru/20201125/noutbuk-1586184332.html

Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа

Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа

Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется – это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:21

2020-11-25T02:21

2020-11-25T02:21

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется – это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее нефизиологично, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.Речь идет не только о взрослых, но и о детях и подростках, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение приводит к появлению у них близорукости и других проблем со зрением, добавляет врач."Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром - синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором", - говорит Адамян.Даже если человек не работает, а просто смотрит кино, нагрузка на зрение не снижается. Напротив, не желая отрываться от интересного фильма, зритель не хочет менять положение, чем усугубляет ситуацию. Между тем, следует делать перерывы в работе за компьютером каждые 20-30 минут – в это время нужно отвлечься, встать, пройтись. По словам врача, для развития заболеваний требуется определенное время, поэтому, чтобы не допускать их, следует вовремя обращаться к специалистам.

https://ria.ru/20201123/noutbuk-1585829654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество