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Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа
Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа
Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется – это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T02:21
2020-11-25T02:21
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется – это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее нефизиологично, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.Речь идет не только о взрослых, но и о детях и подростках, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение приводит к появлению у них близорукости и других проблем со зрением, добавляет врач."Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром - синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором", - говорит Адамян.Даже если человек не работает, а просто смотрит кино, нагрузка на зрение не снижается. Напротив, не желая отрываться от интересного фильма, зритель не хочет менять положение, чем усугубляет ситуацию. Между тем, следует делать перерывы в работе за компьютером каждые 20-30 минут – в это время нужно отвлечься, встать, пройтись. По словам врача, для развития заболеваний требуется определенное время, поэтому, чтобы не допускать их, следует вовремя обращаться к специалистам.
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здоровье - общество, общество

Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа

02:21 25.11.2020
 
© Фото : Pixabay License/MarlyneArtСобака с ноутбуком
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Pixabay License/MarlyneArt
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется – это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее нефизиологично, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.
"В таком положение сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Также во время такой работы идёт длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга", – объясняет она.
Речь идет не только о взрослых, но и о детях и подростках, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение приводит к появлению у них близорукости и других проблем со зрением, добавляет врач.
"Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром - синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором", - говорит Адамян.
Даже если человек не работает, а просто смотрит кино, нагрузка на зрение не снижается. Напротив, не желая отрываться от интересного фильма, зритель не хочет менять положение, чем усугубляет ситуацию. Между тем, следует делать перерывы в работе за компьютером каждые 20-30 минут – в это время нужно отвлечься, встать, пройтись.
По словам врача, для развития заболеваний требуется определенное время, поэтому, чтобы не допускать их, следует вовремя обращаться к специалистам.
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