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https://ria.ru/20201125/niderlandy-1586295627.html
Эксперт "Алмаз-Антея" для расследования по делу MH17 пока не назначен
Эксперт "Алмаз-Антея" для расследования по делу MH17 пока не назначен
Суд в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить эксперта... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:43
2020-11-25T16:44
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
украина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить эксперта российского эксперта "Алмаз-Антея", сообщил на заседании председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Суд проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить эксперта российского эксперта "Алмаз-Антея", чтобы задать ему вопросы о возможном применении ЗРК "Бук", - сказал судья на слушаниях в среду.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201125/mh17-1586284836.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире

Эксперт "Алмаз-Антея" для расследования по делу MH17 пока не назначен

16:43 25.11.2020 (обновлено: 16:44 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить эксперта российского эксперта "Алмаз-Антея", сообщил на заседании председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Суд проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить эксперта российского эксперта "Алмаз-Антея", чтобы задать ему вопросы о возможном применении ЗРК "Бук", - сказал судья на слушаниях в среду.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 16:03
Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии крушения
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 14:45
Прокуратура выступила против допроса российских военных по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 21:26
В Нидерландах отклонили запросы защиты по MH17 о дальнейшем расследовании
 
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаВ мире
 
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