https://ria.ru/20201125/niderlandy-1586228926.html
В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев
В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев
Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:40
2020-11-25T12:40
2020-11-25T12:40
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс".Во время полуторачасовой экскурсии гости города пройдут пешком по центру около четырех километров и осмотрят 20 "зеленых" зон. Там есть старые деревья – например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбардировку во время Второй мировой войны. И недавно появившийся сквер на крыше художественного музея Бойманса- ван Бенингена.Маршрут доступен через мобильное приложение с дополненной реальностью. Экскурсию ведет гид-голограмма, который появляется на экране при наведении смартфона на определенное место. Кроме того, в приложении доступны старые фотографии, кинохроника и другие материалы, связанные с локациями.Программы, знакомящие жителей с деревьями, набирают популярность в Европе. Например, в Чехии разрабатывается приложение, которое рассказывает о пользе каждого растения в городе. С помощью встроенного алгоритма оно определяет, например, сколько углекислого газа оно поглощает и сколько выделяет кислорода.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, чехия, европа, роттердам, нидерланды
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает
"ЕвроПульс".
Во время полуторачасовой экскурсии гости города пройдут пешком по центру около четырех километров и осмотрят 20 "зеленых" зон. Там есть старые деревья – например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбардировку во время Второй мировой войны. И недавно появившийся сквер на крыше художественного музея Бойманса- ван Бенингена.
Маршрут доступен через мобильное приложение с дополненной реальностью. Экскурсию ведет гид-голограмма, который появляется на экране при наведении смартфона на определенное место. Кроме того, в приложении доступны старые фотографии, кинохроника и другие материалы, связанные с локациями.
Программы, знакомящие жителей с деревьями, набирают популярность в Европе. Например, в Чехии разрабатывается приложение, которое рассказывает о пользе каждого растения в городе. С помощью встроенного алгоритма оно определяет, например, сколько углекислого газа оно поглощает и сколько выделяет кислорода.