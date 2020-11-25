https://ria.ru/20201125/niderlandy-1586228926.html

В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев

В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев

Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:40

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2020-11-25T12:40

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс".Во время полуторачасовой экскурсии гости города пройдут пешком по центру около четырех километров и осмотрят 20 "зеленых" зон. Там есть старые деревья – например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбардировку во время Второй мировой войны. И недавно появившийся сквер на крыше художественного музея Бойманса- ван Бенингена.Маршрут доступен через мобильное приложение с дополненной реальностью. Экскурсию ведет гид-голограмма, который появляется на экране при наведении смартфона на определенное место. Кроме того, в приложении доступны старые фотографии, кинохроника и другие материалы, связанные с локациями.Программы, знакомящие жителей с деревьями, набирают популярность в Европе. Например, в Чехии разрабатывается приложение, которое рассказывает о пользе каждого растения в городе. С помощью встроенного алгоритма оно определяет, например, сколько углекислого газа оно поглощает и сколько выделяет кислорода.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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