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В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев
В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев
Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:40
2020-11-25T12:40
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роттердам
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс".Во время полуторачасовой экскурсии гости города пройдут пешком по центру около четырех километров и осмотрят 20 "зеленых" зон. Там есть старые деревья – например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбардировку во время Второй мировой войны. И недавно появившийся сквер на крыше художественного музея Бойманса- ван Бенингена.Маршрут доступен через мобильное приложение с дополненной реальностью. Экскурсию ведет гид-голограмма, который появляется на экране при наведении смартфона на определенное место. Кроме того, в приложении доступны старые фотографии, кинохроника и другие материалы, связанные с локациями.Программы, знакомящие жителей с деревьями, набирают популярность в Европе. Например, в Чехии разрабатывается приложение, которое рассказывает о пользе каждого растения в городе. С помощью встроенного алгоритма оно определяет, например, сколько углекислого газа оно поглощает и сколько выделяет кислорода.
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маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, чехия, европа, роттердам, нидерланды

В Нидерландах открыли маршрут, где туристам рассказывают историю деревьев

12:40 25.11.2020
 
© Flickr / Purple CloudМузей "Кюнстхал" (Kunsthal) в голландском городе Роттердам
Музей Кюнстхал (Kunsthal) в голландском городе Роттердам - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Flickr / Purple Cloud
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Роттердама создали туристический маршрут "Тропа деревьев", рассказывающий историю растений, сообщает "ЕвроПульс".
Во время полуторачасовой экскурсии гости города пройдут пешком по центру около четырех километров и осмотрят 20 "зеленых" зон. Там есть старые деревья – например, платан на главной торговой улице Лейнбаан, который пережил бомбардировку во время Второй мировой войны. И недавно появившийся сквер на крыше художественного музея Бойманса- ван Бенингена.
Маршрут доступен через мобильное приложение с дополненной реальностью. Экскурсию ведет гид-голограмма, который появляется на экране при наведении смартфона на определенное место. Кроме того, в приложении доступны старые фотографии, кинохроника и другие материалы, связанные с локациями.
Программы, знакомящие жителей с деревьями, набирают популярность в Европе. Например, в Чехии разрабатывается приложение, которое рассказывает о пользе каждого растения в городе. С помощью встроенного алгоритма оно определяет, например, сколько углекислого газа оно поглощает и сколько выделяет кислорода.
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