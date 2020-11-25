https://ria.ru/20201125/nerealno-1586280203.html

Лолита рассказала о "нереальных" проблемах у артистов

Лолита рассказала о "нереальных" проблемах у артистов

Певица Лолита Милявская пожаловалась на большие финансовые проблемы, возникшие у артистов в период пандемии. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:44

2020-11-25T15:44

2020-11-25T16:53

шоубиз

лолита милявская

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская пожаловалась на большие финансовые проблемы, возникшие у артистов в период пандемии.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" она рассказала, что в стране есть около двухсот топовых артистов, вынужденных содержать свои творческие коллективы. Милявская подчеркнула, что топовые артисты не могут содержать всех остальных. По ее словам, даже своим коллективам выплачивать зарплату в течение восьми месяцев простоя "нереально". Певица также пожаловалась на убытки из-за ограничений на заполняемость зала. По ее словам, чем он больше, тем дороже стоит аренда. "От 15 до 30 процентов зала занимает именно аренда, погашение, десять процентов — это звук и свет, десять процентов — это распространители билетов", — пояснила собеседница.Кроме того, Милявская выразила недовольство стоимостью услуг транспортных компаний, в частности авиаперевозчиков. Другая проблема заключается в невозможности выплачивать зарплаты коллективу из-за того, что в залах можно занимать не более четверти мест.Лолита добавила, что музыкантам приходится выплачивать кредиты на оборудование. По ее словам, техника изнашивается, и ее нужно заменять, иначе придется работать "на дровах". Лолита вступилась за артистов, которые ранее указывали на бедственное положение работников развлекательной сферы."Вот об этих людях и говорили мои коллеги, я их полностью поддерживаю", — заключила Милявская. Ранее о финансовых трудностях в сфере развлечений заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко.

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https://ria.ru/20201118/boyarskiy-1585174167.html

https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html

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лолита милявская