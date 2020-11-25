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Минобрнауки планирует вести мониторинг уровня зарплат выпускников
Минобрнауки планирует вести мониторинг уровня зарплат выпускников
Министерство науки и высшего образования планирует начать вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработной платы,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:29
2020-11-25T18:47
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
зарплата
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует начать вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработной платы, сообщается в Telegram-канале ведомства."По мнению министра, в университетах должна быть четко выстроенная система управления в сфере студенческого трудоустройства. При этом Минобрнауки России планирует вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработных плат. Это будет способствовать пониманию того, какой вклад в экономику регионов вносят вузы", - говорится в сообщении по итогам совещания главы ведомства Валерия Фалькова с ректорами вузов по теме мониторинга трудоустройства выпускников.Уточняется, что на текущий момент Минобрнауки реализует три инициативы - программу по содействию занятости выпускников на научно-исследовательские позиции, программу по вовлечению в качестве наставников студентов для одаренных школьников, программу "Стартап как диплом".Как добавляется, Фальков отметил, что необходимо уделять особое внимание развитию центров карьеры в вузах. В настоящее время такие центры уже существуют в 206 из 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России.В декабре Минобрнауки проанализирует ситуацию по трудоустройству выпускников в разрезе субъектов и конкретных университетов. Будут определены лучшие практики вузов. Университетам, где наблюдаются сложности, будет оказана помощь.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), зарплата, общество

Минобрнауки планирует вести мониторинг уровня зарплат выпускников

18:29 25.11.2020 (обновлено: 18:47 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует начать вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработной платы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По мнению министра, в университетах должна быть четко выстроенная система управления в сфере студенческого трудоустройства. При этом Минобрнауки России планирует вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработных плат. Это будет способствовать пониманию того, какой вклад в экономику регионов вносят вузы", - говорится в сообщении по итогам совещания главы ведомства Валерия Фалькова с ректорами вузов по теме мониторинга трудоустройства выпускников.
Уточняется, что на текущий момент Минобрнауки реализует три инициативы - программу по содействию занятости выпускников на научно-исследовательские позиции, программу по вовлечению в качестве наставников студентов для одаренных школьников, программу "Стартап как диплом".
Как добавляется, Фальков отметил, что необходимо уделять особое внимание развитию центров карьеры в вузах. В настоящее время такие центры уже существуют в 206 из 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России.
В декабре Минобрнауки проанализирует ситуацию по трудоустройству выпускников в разрезе субъектов и конкретных университетов. Будут определены лучшие практики вузов. Университетам, где наблюдаются сложности, будет оказана помощь.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ЗарплатаОбщество
 
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