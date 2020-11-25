https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html

Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области

Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области

Свыше 21,5 миллиарда рублей планируется потратить на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году, сообщает областная дума. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:23

2020-11-25T16:23

2020-11-25T18:36

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 21,5 миллиарда рублей планируется потратить на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году, сообщает областная дума.Закон об областном бюджете на 2021-2023 годы должен быть внесен в региональный парламент до 30 ноября. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, проект закона разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики страны, основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайшие три года.Председатель облдумы озвучил основные параметры главного финансового документа региона. По его словам, прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 миллиарда рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 миллиардов рублей. Дефицит составит 3,4 миллиарда рублей, однако он имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете."Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – 21 миллиард 538 миллионов рублей (из которых только порядка 65% – средства федерального бюджета, а 35% - это участие области)", – рассказал Владимир Нетёсов.Большую часть расходов областного бюджета традиционно составит финансирование социальной сферы. В проекте документа социальные выплаты предусмотрены в необходимом объеме."Полностью обеспечено повышение оплаты труда "указным" категориям работников, социально значимые расходы проиндексированы, предусмотрены расходы на увеличение МРОТ. Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса", – сказал Нетёсов.Основную долю расходов бюджета составят государственные программы в социальной сфере – 65,5%.Председатель облдумы отметил, что в условиях пандемии особое внимание уделяется здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль, с учетом всех источников финансирования, в следующем году оцениваются в сумме 46 миллиардов 367,3 миллиона рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 743,3 миллиона рублей, или на 4%, и составят 19 миллиардов 174,9 миллиона рублей.На образование, с учетом средств федерального и местных бюджетов, планируется направить 37 миллиардов 529,1 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 9%.На социальную защиту населения, с учетом федеральных средств, расходы планируются в сумме 21 миллиард 349,4 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 12,8%, или 2 миллиарда 421,2 миллиона рублей. В их структуре 74,2%, или 15 миллиардов 850 миллиона рублей – это социальные выплаты.

https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584346662.html

https://ria.ru/20201030/duma-1582248150.html

воронежская область

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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика