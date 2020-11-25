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Воронежская область
https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html
Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области
Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области
Свыше 21,5 миллиарда рублей планируется потратить на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году, сообщает областная дума. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:23
2020-11-25T18:36
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 21,5 миллиарда рублей планируется потратить на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году, сообщает областная дума.Закон об областном бюджете на 2021-2023 годы должен быть внесен в региональный парламент до 30 ноября. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, проект закона разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики страны, основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайшие три года.Председатель облдумы озвучил основные параметры главного финансового документа региона. По его словам, прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 миллиарда рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 миллиардов рублей. Дефицит составит 3,4 миллиарда рублей, однако он имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете."Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – 21 миллиард 538 миллионов рублей (из которых только порядка 65% – средства федерального бюджета, а 35% - это участие области)", – рассказал Владимир Нетёсов.Большую часть расходов областного бюджета традиционно составит финансирование социальной сферы. В проекте документа социальные выплаты предусмотрены в необходимом объеме."Полностью обеспечено повышение оплаты труда "указным" категориям работников, социально значимые расходы проиндексированы, предусмотрены расходы на увеличение МРОТ. Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса", – сказал Нетёсов.Основную долю расходов бюджета составят государственные программы в социальной сфере – 65,5%.Председатель облдумы отметил, что в условиях пандемии особое внимание уделяется здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль, с учетом всех источников финансирования, в следующем году оцениваются в сумме 46 миллиардов 367,3 миллиона рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 743,3 миллиона рублей, или на 4%, и составят 19 миллиардов 174,9 миллиона рублей.На образование, с учетом средств федерального и местных бюджетов, планируется направить 37 миллиардов 529,1 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 9%.На социальную защиту населения, с учетом федеральных средств, расходы планируются в сумме 21 миллиард 349,4 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 12,8%, или 2 миллиарда 421,2 миллиона рублей. В их структуре 74,2%, или 15 миллиардов 850 миллиона рублей – это социальные выплаты.
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области

16:23 25.11.2020 (обновлено: 18:36 25.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 21,5 миллиарда рублей планируется потратить на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году, сообщает областная дума.
Закон об областном бюджете на 2021-2023 годы должен быть внесен в региональный парламент до 30 ноября. Как рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, проект закона разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики страны, основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайшие три года.

"При формировании бюджета учитывалось влияние коронавирусной инфекции на экономику региона, а также изменения бюджетного и налогового законодательства", – отметил Нетёсов.

Председатель облдумы озвучил основные параметры главного финансового документа региона. По его словам, прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 миллиарда рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 миллиардов рублей. Дефицит составит 3,4 миллиарда рублей, однако он имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете.
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"Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – 21 миллиард 538 миллионов рублей (из которых только порядка 65% – средства федерального бюджета, а 35% - это участие области)", – рассказал Владимир Нетёсов.
Большую часть расходов областного бюджета традиционно составит финансирование социальной сферы. В проекте документа социальные выплаты предусмотрены в необходимом объеме.
"Полностью обеспечено повышение оплаты труда "указным" категориям работников, социально значимые расходы проиндексированы, предусмотрены расходы на увеличение МРОТ. Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса", – сказал Нетёсов.
Основную долю расходов бюджета составят государственные программы в социальной сфере – 65,5%.
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Председатель облдумы отметил, что в условиях пандемии особое внимание уделяется здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль, с учетом всех источников финансирования, в следующем году оцениваются в сумме 46 миллиардов 367,3 миллиона рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 743,3 миллиона рублей, или на 4%, и составят 19 миллиардов 174,9 миллиона рублей.
На образование, с учетом средств федерального и местных бюджетов, планируется направить 37 миллиардов 529,1 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 9%.
На социальную защиту населения, с учетом федеральных средств, расходы планируются в сумме 21 миллиард 349,4 миллиона рублей, с ростом к текущему году на 12,8%, или 2 миллиарда 421,2 миллиона рублей. В их структуре 74,2%, или 15 миллиардов 850 миллиона рублей – это социальные выплаты.
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