https://ria.ru/20201125/nasilie-1586278157.html

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще встречается домашнее насилие

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще встречается домашнее насилие

Семейное насилие чаще встречается в межнациональных и межконфессиональных браках, более 60% обращений женщин в московский кризисный центр связаны именно с этой... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:34

2020-11-25T15:34

2020-11-25T15:34

россия

домашнее насилие

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семейное насилие чаще встречается в межнациональных и межконфессиональных браках, более 60% обращений женщин в московский кризисный центр связаны именно с этой проблемой, сообщила директор ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям" столичного департамента труда и социальной защиты населения Наталья Завьялова."Женщины, проживающие в мегаполисе, также часто встречаются с домашним насилием. Повышенный ритм жизни, работа в режиме многозадачности, ежедневное преодоление больших расстояний - все это влияет на устойчивость эмоционального состояния жителей мегаполиса. Мужчины становятся более агрессивными, что увеличивает частоту конфликтных ситуаций. К факторам роста семейного насилия в мегаполисе можно отнести межнациональные, межконфессиональные браки, которых с каждым годом становится все больше. Из нашего опыта - это более 60% обращений женщин, пострадавших от насилия в семье, только в наш кризисный центр", - сообщила Завьялова.Вместе с тем она отметила, что женщины в мегаполисах более чаще высказывают свое мнение, социально активны, что позволяет привлечь внимание всего общества к данной проблеме.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/1586194399.html

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россия, домашнее насилие, общество