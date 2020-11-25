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Эксперт рассказала, в каких семьях чаще встречается домашнее насилие
Эксперт рассказала, в каких семьях чаще встречается домашнее насилие
Семейное насилие чаще встречается в межнациональных и межконфессиональных браках, более 60% обращений женщин в московский кризисный центр связаны именно с этой... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:34
2020-11-25T15:34
россия
домашнее насилие
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семейное насилие чаще встречается в межнациональных и межконфессиональных браках, более 60% обращений женщин в московский кризисный центр связаны именно с этой проблемой, сообщила директор ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям" столичного департамента труда и социальной защиты населения Наталья Завьялова."Женщины, проживающие в мегаполисе, также часто встречаются с домашним насилием. Повышенный ритм жизни, работа в режиме многозадачности, ежедневное преодоление больших расстояний - все это влияет на устойчивость эмоционального состояния жителей мегаполиса. Мужчины становятся более агрессивными, что увеличивает частоту конфликтных ситуаций. К факторам роста семейного насилия в мегаполисе можно отнести межнациональные, межконфессиональные браки, которых с каждым годом становится все больше. Из нашего опыта - это более 60% обращений женщин, пострадавших от насилия в семье, только в наш кризисный центр", - сообщила Завьялова.Вместе с тем она отметила, что женщины в мегаполисах более чаще высказывают свое мнение, социально активны, что позволяет привлечь внимание всего общества к данной проблеме.
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россия, домашнее насилие, общество

Эксперт рассказала, в каких семьях чаще встречается домашнее насилие

15:34 25.11.2020
 
© Depositphotos / lofilolo Домашнее насилие
 Домашнее насилие - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / lofilolo
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семейное насилие чаще встречается в межнациональных и межконфессиональных браках, более 60% обращений женщин в московский кризисный центр связаны именно с этой проблемой, сообщила директор ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям" столичного департамента труда и социальной защиты населения Наталья Завьялова.
"Женщины, проживающие в мегаполисе, также часто встречаются с домашним насилием. Повышенный ритм жизни, работа в режиме многозадачности, ежедневное преодоление больших расстояний - все это влияет на устойчивость эмоционального состояния жителей мегаполиса. Мужчины становятся более агрессивными, что увеличивает частоту конфликтных ситуаций. К факторам роста семейного насилия в мегаполисе можно отнести межнациональные, межконфессиональные браки, которых с каждым годом становится все больше. Из нашего опыта - это более 60% обращений женщин, пострадавших от насилия в семье, только в наш кризисный центр", - сообщила Завьялова.
Игнорировать нельзя решить: как искоренить домашнее насилие в России? - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 08:44Интервью
Игнорировать нельзя решить: как искоренить домашнее насилие в России?
Вместе с тем она отметила, что женщины в мегаполисах более чаще высказывают свое мнение, социально активны, что позволяет привлечь внимание всего общества к данной проблеме.
 
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