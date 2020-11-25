https://ria.ru/20201125/myasnikov-1586231915.html
Мясников предложил новый способ подсчета количества заболевших COVID-19
Мясников предложил новый способ подсчета количества заболевших COVID-19
Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:28
2020-11-25T12:28
2020-11-25T13:35
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По мнению специалиста, более правильным было бы публиковать "как минимум процент положительных тестов из их общего количества".Медик отметил, что в России зафиксировали более двух миллионов случаев COVID-19, и эти цифры воспринимаются так, будто бы все пациенты болеют одновременно. При этом, по его словам, очевидно, что многие люди уже "скинули" вирус и давно ходят с антителами.За последние сутки в стране выявили 23 675 новых случаев заражения, умерли 507 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/zabolevanie-1585802392.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество