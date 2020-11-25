https://ria.ru/20201125/myasnikov-1586231915.html

Мясников предложил новый способ подсчета количества заболевших COVID-19

Мясников предложил новый способ подсчета количества заболевших COVID-19

Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:28

2020-11-25T12:28

2020-11-25T13:35

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По мнению специалиста, более правильным было бы публиковать "как минимум процент положительных тестов из их общего количества".Медик отметил, что в России зафиксировали более двух миллионов случаев COVID-19, и эти цифры воспринимаются так, будто бы все пациенты болеют одновременно. При этом, по его словам, очевидно, что многие люди уже "скинули" вирус и давно ходят с антителами.За последние сутки в стране выявили 23 675 новых случаев заражения, умерли 507 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/zabolevanie-1585802392.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество