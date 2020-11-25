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Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра
Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра
Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:36
2020-11-25T10:54
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю. Но, конечно же, не все отрасли восстановились - это отрасли культурно-массовых мероприятий, сферы гостеприимства, гостиничный бизнес, конечно же, сильно страдает наша транспортная отрасль", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в целом на московском транспортном узле пассажиропоток снизился на 30-40%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика

Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра

10:36 25.11.2020 (обновлено: 10:54 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка выходит из магазина компании Natura Siberica в Москве
Девушка выходит из магазина компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю. Но, конечно же, не все отрасли восстановились - это отрасли культурно-массовых мероприятий, сферы гостеприимства, гостиничный бизнес, конечно же, сильно страдает наша транспортная отрасль", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в целом на московском транспортном узле пассажиропоток снизился на 30-40%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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