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Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра
Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра
Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:36
2020-11-25T10:36
2020-11-25T10:54
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю. Но, конечно же, не все отрасли восстановились - это отрасли культурно-массовых мероприятий, сферы гостеприимства, гостиничный бизнес, конечно же, сильно страдает наша транспортная отрасль", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в целом на московском транспортном узле пассажиропоток снизился на 30-40%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика