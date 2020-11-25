https://ria.ru/20201125/moskva-1586208042.html

Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра

Большинство отраслей экономики Москвы восстановились, заявил заммэра

Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:36

2020-11-25T10:36

2020-11-25T10:54

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство отраслей экономики Москвы восстановились после жестких ограничений по COVID-19, кроме сферы культурно-массовых мероприятий, туризма и транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю. Но, конечно же, не все отрасли восстановились - это отрасли культурно-массовых мероприятий, сферы гостеприимства, гостиничный бизнес, конечно же, сильно страдает наша транспортная отрасль", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в целом на московском транспортном узле пассажиропоток снизился на 30-40%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика