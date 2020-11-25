https://ria.ru/20201125/mordoviya-1586278790.html
В Мордовии создадут более 900 новых рабочих мест
В Мордовии создадут более 900 новых рабочих мест
Несмотря на пандемию коронавируса власти Мордовии планируют создать в этом году более 900 рабочих мест с конкурентной заработной платой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:36
2020-11-25T15:36
2020-11-25T15:36
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса власти Мордовии планируют создать в этом году более 900 рабочих мест с конкурентной заработной платой, сообщает пресс-служба главы республики.По данным министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, это станет возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве."Создание и сохранение рабочих мест становится главным критерием оценки работы регионального кабинета министров над нацпроектами. Именно такую цель озвучил врио главы Мордовии Артем Здунов в первые дни работы в новой должности", - говорится в сообщении."Каждый министр, даже если строятся социальные объекты, должен понимать: там всегда должны образовываться рабочие места. Вопрос с занятостью – один из самых актуальных в республике, поэтому необходимо сделать внутренний план по министерствам по созданию рабочих мест. Особый упор – на экономический блок, министерства сельского хозяйства и промышленности. Если мы что-то строим – у нас должны появляться новые рабочие вакансии", - цитирует пресс-служба слова Здунова на совещании по реализации национальных проектов.Подчеркивается, что в кризисных условиях большинство компаний республики не допустили снижения объемов производства. "Продолжилась реализация инвестпроектов на ведущих предприятиях. Это "Оптиковолоконные Системы", "Сарансккабель-Оптика", "Эпромет", "Рузово", "МПК "Атяшевский", "Рузхиммаш", "Плайтерра", "Биохимик", "Кабельный завод "Цветлит", "Мир цветов", Рузаевский стекольный завод и многих других", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201124/mordoviya-1586072839.html
https://ria.ru/20201113/mordoviya-1584459956.html
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артем здунов, республика мордовия, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости.
Несмотря на пандемию коронавируса власти Мордовии
планируют создать в этом году более 900 рабочих мест с конкурентной заработной платой, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, это станет возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.
"Создание и сохранение рабочих мест становится главным критерием оценки работы регионального кабинета министров над нацпроектами. Именно такую цель озвучил врио главы Мордовии Артем Здунов
в первые дни работы в новой должности", - говорится в сообщении.
"Каждый министр, даже если строятся социальные объекты, должен понимать: там всегда должны образовываться рабочие места. Вопрос с занятостью – один из самых актуальных в республике, поэтому необходимо сделать внутренний план по министерствам по созданию рабочих мест. Особый упор – на экономический блок, министерства сельского хозяйства и промышленности. Если мы что-то строим – у нас должны появляться новые рабочие вакансии", - цитирует пресс-служба слова Здунова на совещании по реализации национальных проектов.
Подчеркивается, что в кризисных условиях большинство компаний республики не допустили снижения объемов производства. "Продолжилась реализация инвестпроектов на ведущих предприятиях. Это "Оптиковолоконные Системы", "Сарансккабель-Оптика", "Эпромет", "Рузово", "МПК "Атяшевский", "Рузхиммаш", "Плайтерра", "Биохимик", "Кабельный завод "Цветлит", "Мир цветов", Рузаевский стекольный завод и многих других", - отмечается в сообщении.