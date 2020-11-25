https://ria.ru/20201125/moloko-1586123276.html

"Правда тела". Молоко

"Правда тела". Молоко

Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего - так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.

2020-11-25T12:00

2020-11-25T12:00

2020-11-25T12:00

правда тела

зухра павлова

подкаст

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"Правда тела". Молоко Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего - так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.

Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что - полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:40 “Мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока”04:10 Чем вредно молоко А1 и как его отличить05:50 Связь развития диабета первого типа с молоком А108:15 Как понять, есть ли неусваиваемость лактозы09:00 “Опиоидный эффект”: почему нам нравится молоко10:02 Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем10:47 Как на свойства молока влияет его обработка 13:07 Стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко 16:20 “Протеин - это отдельная субстанция, только белок”: можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы18:10 “На банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер”19:00 Каша на молоке или каша на воде?19:40 “Не надо смешивать разные субстанции животного белка”: а как же мясо по-французски?22:15 Кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить22:45 “Когда ко мне приходит человек с угревой болезнью - я спрашиваю, как часто он ест мороженое”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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