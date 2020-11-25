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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201125/moloko-1586123276.html
"Правда тела". Молоко
"Правда тела". Молоко
Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего - так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.
2020-11-25T12:00
2020-11-25T12:00
правда тела
зухра павлова
подкаст
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"Правда тела". Молоко
Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего - так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.
Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что - полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:40 “Мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока”04:10 Чем вредно молоко А1 и как его отличить05:50 Связь развития диабета первого типа с молоком А108:15 Как понять, есть ли неусваиваемость лактозы09:00 “Опиоидный эффект”: почему нам нравится молоко10:02 Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем10:47 Как на свойства молока влияет его обработка 13:07 Стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко 16:20 “Протеин - это отдельная субстанция, только белок”: можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы18:10 “На банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер”19:00 Каша на молоке или каша на воде?19:40 “Не надо смешивать разные субстанции животного белка”: а как же мясо по-французски?22:15 Кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить22:45 “Когда ко мне приходит человек с угревой болезнью - я спрашиваю, как часто он ест мороженое”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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аудио, зухра павлова, подкаст

"Правда тела". Молоко

12:00 25.11.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Молоко
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего - так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.
Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что - полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:40 “Мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока”
04:10 Чем вредно молоко А1 и как его отличить
05:50 Связь развития диабета первого типа с молоком А1
08:15 Как понять, есть ли неусваиваемость лактозы
09:00 “Опиоидный эффект”: почему нам нравится молоко
10:02 Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем
10:47 Как на свойства молока влияет его обработка
13:07 Стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко
16:20 “Протеин - это отдельная субстанция, только белок”: можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы
18:10 “На банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер”
19:00 Каша на молоке или каша на воде?
19:40 “Не надо смешивать разные субстанции животного белка”: а как же мясо по-французски?
22:15 Кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить
22:45 “Когда ко мне приходит человек с угревой болезнью - я спрашиваю, как часто он ест мороженое”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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