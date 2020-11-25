https://ria.ru/20201125/mezentsev-1586213366.html
Посол России: Минск и Москва не допустят снижения уровня взаимодействия
Посол России: Минск и Москва не допустят снижения уровня взаимодействия
Масштаб союзнических обязательств Минска и Москвы друг перед другом настолько весом, что не дает права сторонам допустить снижения уровня сложившегося... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:01
2020-11-25T11:01
2020-11-25T11:01
союзное государство
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евразийский экономический союз
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
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в мире
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Масштаб союзнических обязательств Минска и Москвы друг перед другом настолько весом, что не дает права сторонам допустить снижения уровня сложившегося взаимодействия, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск намерен и дальше углублять сотрудничество с РФ, но не будет отказываться от других векторов внешней политики. А белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что многовекторная политика связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России"."Сегодня масштаб союзнических обязательств Белоруссии перед Россией, как и России перед Белоруссией, столь весом и дорог для сторон, что не дает права никому из представителей сторон допустить снижение уровня взаимодействия, достигнутого к настоящему времени", - заявил посол журналистам.Мезенцев убежден, что и Москва, и Минск равноправно заинтересованы в укреплении двусторонних отношений по десяткам направлений, в совершенствовании оборонного потенциала Союзного государства, союзнических отношений, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, которые показали свою эффективность.При этом, как указал посол, Белоруссия является независимым и суверенным государством, и "никто не вправе на Западе указывать официальному Минску, как формировать систему отношений со своими партнерами, с которыми уже сложились глубокие отношения, или с которыми республика хочет эти отношения выстроить".Однако, по мнению руководителя дипмиссии, оценка политики многовекторности, которую все более предопределяет экспортоориентированная модель экономики Белоруссии, не должна вестись с позиций "замера" больших или меньших шагов республики в отношении тех или иных партнеров. "Такая внешнеполитическая модель не должна стать фактором, который преуменьшил бы глубину и значение или, тем более, стал бы помехой, а то и угрозой двусторонним отношениям России и Беларуси", - сказал Мезенцев.В качестве примера он привел предстоящее в Минске совместное заседание коллегий МИД двух стран, которое, по мнению Мезенцева, призвано подтвердить успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия министерств иностранных дел России и Белоруссии, "но это событие видится и как важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений".По словам посла, одним из вопросов совместного заседания является взаимодействие на площадках международных организаций. Как указал Мезенцев, в абсолютном большинстве случаев как белорусская, так и российская сторона выступают в поддержку совместных инициатив и предложений, "мы видим многократные случаи подтверждения "симметричных" подходов в вопросах внешнеполитического взаимодействия".
https://ria.ru/20201117/pogloschenie-1584965436.html
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россия, евразийский экономический союз, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, снг, одкб, белоруссия, в мире
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости.
Масштаб союзнических обязательств Минска
и Москвы
друг перед другом настолько весом, что не дает права сторонам допустить снижения уровня сложившегося взаимодействия, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей
заявил, что Минск намерен и дальше углублять сотрудничество с РФ, но не будет отказываться от других векторов внешней политики. А белорусский лидер Александр Лукашенко
отмечал, что многовекторная политика связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России".
"Сегодня масштаб союзнических обязательств Белоруссии перед Россией, как и России перед Белоруссией, столь весом и дорог для сторон, что не дает права никому из представителей сторон допустить снижение уровня взаимодействия, достигнутого к настоящему времени", - заявил посол журналистам.
Мезенцев убежден, что и Москва, и Минск равноправно заинтересованы в укреплении двусторонних отношений по десяткам направлений, в совершенствовании оборонного потенциала Союзного государства, союзнических отношений, в том числе в рамках ЕАЭС
, СНГ
, ОДКБ
, которые показали свою эффективность.
При этом, как указал посол, Белоруссия является независимым и суверенным государством, и "никто не вправе на Западе указывать официальному Минску, как формировать систему отношений со своими партнерами, с которыми уже сложились глубокие отношения, или с которыми республика хочет эти отношения выстроить".
Однако, по мнению руководителя дипмиссии, оценка политики многовекторности, которую все более предопределяет экспортоориентированная модель экономики Белоруссии, не должна вестись с позиций "замера" больших или меньших шагов республики в отношении тех или иных партнеров. "Такая внешнеполитическая модель не должна стать фактором, который преуменьшил бы глубину и значение или, тем более, стал бы помехой, а то и угрозой двусторонним отношениям России и Беларуси", - сказал Мезенцев.
В качестве примера он привел предстоящее в Минске совместное заседание коллегий МИД двух стран, которое, по мнению Мезенцева, призвано подтвердить успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия министерств иностранных дел России и Белоруссии, "но это событие видится и как важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений".
По словам посла, одним из вопросов совместного заседания является взаимодействие на площадках международных организаций. Как указал Мезенцев, в абсолютном большинстве случаев как белорусская, так и российская сторона выступают в поддержку совместных инициатив и предложений, "мы видим многократные случаи подтверждения "симметричных" подходов в вопросах внешнеполитического взаимодействия".