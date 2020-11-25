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Союзное государство
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Мезенцев рассказал о работе Группы высокого уровня Союзного государства
Мезенцев рассказал о работе Группы высокого уровня Союзного государства
Очередное заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совмина Союзного государства (СГ) России и Белоруссии может состояться в декабре, сообщил в среду посол РФ в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:44
2020-11-25T10:47
союзное государство
алексей оверчук
григорий рапота
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москва
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в мире
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Очередное заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совмина Союзного государства (СГ) России и Белоруссии может состояться в декабре, сообщил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.Ранее в интервью РИА Новости госсекретарь СГ Григорий Рапота заявлял, что встреча Группы высокого уровня в рамках Союзного государства планируется в сентябре на уровне вице-премьеров."Очередное заседание группы высокого уровня Союзного Совмина - под руководством заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты и посла Белоруссии в России Владимира Семашко - может состоятся в декабре", - сказал Мезенцев журналистам.Он отметил, что работа ГВУ возвращается к четкому ритму, и не исключил, что будут обсуждены и предложения сторон в адрес правительств России и Белоруссии, включение которых в повестку будущего заседания союзного Совмина "позволит говорить об экономическом взаимодействии не абстрактно, не теоретически, а в прикладном конкретном ключе".Посол отметил, что "ценны успешный опыт реализации решений союзного Совмина, практическая направленность проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства". "Видится необходимым совместный анализ успешной работы правительств по интеграционной экономической повестке, инвентаризация того, что было сделано по интеграционной повестке", - сказал Мезенцев.Дипломат полагает, что следует вернуться к такой работе, отбросив политическую конъюнктуру, возможные эмоции, которые были проявлены "вчера и позавчера". "Посмотреть на возможные реальные шаги к тому, чтобы мы совместно стали сильнее, конкурентоспособнее, особенно в постковидный период, когда ухудшается конъюнктура внешних рынков, заметно снижается уровень ВВП даже у ведущих мировых держав. Такая ситуация должна определять большую сплоченность членов международных объединений и организаций, что в полной мере относится и к практике союзнических отношений России и Белоруссии", - сказал Мезенцев.При этом посол призвал к максимальной прозрачности в интеграционном диалоге. "Если мы говорим о справедливости и равноправии, то любая неискренность, любая фальшь в наших отношениях всегда будут вызывать раздражение и повод для спекуляций со стороны наших недругов. Мы настолько сильны, что можем от этого уходить, не допускать принципиальных разногласий, что только будет работать на укрепление отношений двух государств", - убежден посол РФ.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт", из которых одна носила политический характер, остальные - экономический. Однако программа до сих пор не принята.В конце сентября Семашко заявил, что Минск и Москва возобновили диалог по интеграционным "дорожным картам".
https://ria.ru/20201117/proekty-1584992388.html
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алексей оверчук, григорий рапота, владимир семашко, москва, минск, белоруссия, в мире

Мезенцев рассказал о работе Группы высокого уровня Союзного государства

10:44 25.11.2020 (обновлено: 10:47 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Очередное заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совмина Союзного государства (СГ) России и Белоруссии может состояться в декабре, сообщил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Ранее в интервью РИА Новости госсекретарь СГ Григорий Рапота заявлял, что встреча Группы высокого уровня в рамках Союзного государства планируется в сентябре на уровне вице-премьеров.
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"Очередное заседание группы высокого уровня Союзного Совмина - под руководством заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты и посла Белоруссии в России Владимира Семашко - может состоятся в декабре", - сказал Мезенцев журналистам.
Он отметил, что работа ГВУ возвращается к четкому ритму, и не исключил, что будут обсуждены и предложения сторон в адрес правительств России и Белоруссии, включение которых в повестку будущего заседания союзного Совмина "позволит говорить об экономическом взаимодействии не абстрактно, не теоретически, а в прикладном конкретном ключе".
Посол отметил, что "ценны успешный опыт реализации решений союзного Совмина, практическая направленность проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства". "Видится необходимым совместный анализ успешной работы правительств по интеграционной экономической повестке, инвентаризация того, что было сделано по интеграционной повестке", - сказал Мезенцев.
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Дипломат полагает, что следует вернуться к такой работе, отбросив политическую конъюнктуру, возможные эмоции, которые были проявлены "вчера и позавчера". "Посмотреть на возможные реальные шаги к тому, чтобы мы совместно стали сильнее, конкурентоспособнее, особенно в постковидный период, когда ухудшается конъюнктура внешних рынков, заметно снижается уровень ВВП даже у ведущих мировых держав. Такая ситуация должна определять большую сплоченность членов международных объединений и организаций, что в полной мере относится и к практике союзнических отношений России и Белоруссии", - сказал Мезенцев.
При этом посол призвал к максимальной прозрачности в интеграционном диалоге. "Если мы говорим о справедливости и равноправии, то любая неискренность, любая фальшь в наших отношениях всегда будут вызывать раздражение и повод для спекуляций со стороны наших недругов. Мы настолько сильны, что можем от этого уходить, не допускать принципиальных разногласий, что только будет работать на укрепление отношений двух государств", - убежден посол РФ.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт", из которых одна носила политический характер, остальные - экономический. Однако программа до сих пор не принята.
В конце сентября Семашко заявил, что Минск и Москва возобновили диалог по интеграционным "дорожным картам".
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