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https://ria.ru/20201125/metallica-1586296615.html
Благотворительный концерт Metallica собрал более миллиона долларов
Благотворительный концерт Metallica собрал более миллиона долларов
Благотворительный концерт Metallica, записанный в студии группы в Калифорнии, помог собрать 1,3 миллиона долларов, сообщает NME. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:56
2020-11-25T18:56
джеймс хэтфилд
благотворительность
новости культуры
metallica
deep purple
культура
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Благотворительный концерт Metallica, записанный в студии группы в Калифорнии, помог собрать 1,3 миллиона долларов, сообщает NME.Он состоялся 14 ноября, и все вырученные средства были перечислены благотворительной организации группы "All Within My Hands”.Они пойдут на поддержку программ фонда, а также на борьбу с COVID-19 и природными катастрофами.Группа исполнила восемь акустических песен и шесть электронных треков. Первая часть включала каверы на песни Deep Purple, Боба Сигера, а также "The house of the rising sun" и акустические версии "Blackened" и "Now that we’re dead". "Ваша помощь очень важна, а мы очень рады играть для вас", ­— обращался к зрителям фронтмен Джеймс Хэтфилд во время концерта.
https://ria.ru/20201124/metallica-1586133218.html
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джеймс хэтфилд, благотворительность, новости культуры, metallica, deep purple

Благотворительный концерт Metallica собрал более миллиона долларов

18:56 25.11.2020
 
© AP Photo / Invision/ Amy HarrisУчастники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд выступают в клубе Webster Hall в Нью-Йорке
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд выступают в клубе Webster Hall в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Благотворительный концерт Metallica, записанный в студии группы в Калифорнии, помог собрать 1,3 миллиона долларов, сообщает NME.
Он состоялся 14 ноября, и все вырученные средства были перечислены благотворительной организации группы "All Within My Hands”.
Они пойдут на поддержку программ фонда, а также на борьбу с COVID-19 и природными катастрофами.
Группа исполнила восемь акустических песен и шесть электронных треков. Первая часть включала каверы на песни Deep Purple, Боба Сигера, а также "The house of the rising sun" и акустические версии "Blackened" и "Now that we’re dead".
"Ваша помощь очень важна, а мы очень рады играть для вас", ­— обращался к зрителям фронтмен Джеймс Хэтфилд во время концерта.
Концерт группы Metallica в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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КультураДжеймс ХэтфилдБлаготворительностьНовости культурыMetallicaDeep Purple
 
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