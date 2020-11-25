Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html
В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов
В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов
На территории Омской области до конца года введут в эксплуатацию 19 модульных ФАПов, это на треть больше запланированного объёма, сообщили в облправительстве. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:48
2020-11-25T16:49
омская область
здоровье - общество
омская область
нововаршавский район
саргатский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155127/04/1551270473_0:27:1500:871_1400x0_80_0_0_890a3d9087109bc0f7ca95d2431897fc.jpg
ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. На территории Омской области до конца года введут в эксплуатацию 19 модульных ФАПов, это на треть больше запланированного объёма, сообщили в облправительстве.Как пояснили в пресс-службе правительства, изначально в 2020 году была запланирована установка 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Два модульных ФАПа установили в сёлах Черлакское Нововаршавского района и Чистово Оконешниковского района Омской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за счет средств федерального и регионального бюджетов. Остальные 11 ФАПов смонтировали и установили за счет средств государственной программы "Развитие здравоохранения Омской области". Специалистам минздрава в ходе торгов удалось сэкономить бюджетные средства, за счёт которых решили приобрести и установить еще шесть ФАПов в районах региона."Пять модульных комплексов уже смонтированы и приняты комиссией. Сейчас завершается установка последнего из шести дополнительных ФАПов - в селе Андреевка Саргатского района... В общей сложности только в 2020 году на территории Омской области будет введено 19 модульных ФАПов – почти на треть больше запланированного объёма", - подытожили в пресс-службе правительства Омской области.Здание мобильных фельдшерско-акушерских пунктов - это быстровозводимая конструкция контейнерного типа, оснащённая пандусом. В ФАПе оборудованы кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. В здании мобильного ФАПа работают системы электро- и водоснабжения, канализационная сеть, вентиляция, система безопасности.Такие акушерские пункты оснащены необходимым оборудованием для оказания медпомощи - первичной диагностики, оказания первой доврачебной помощи, диспансеризации взрослого и детского населения, диагностики заболеваний.
https://ria.ru/20201124/omsk-1586157659.html
омская область
нововаршавский район
саргатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155127/04/1551270473_153:0:1349:897_1400x0_80_0_0_1dc28c76a9822147bf748bae42ebbf2a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, омская область, нововаршавский район, саргатский район, общество

В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов

16:48 25.11.2020 (обновлено: 16:49 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоФельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте
Фельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. На территории Омской области до конца года введут в эксплуатацию 19 модульных ФАПов, это на треть больше запланированного объёма, сообщили в облправительстве.
Как пояснили в пресс-службе правительства, изначально в 2020 году была запланирована установка 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Два модульных ФАПа установили в сёлах Черлакское Нововаршавского района и Чистово Оконешниковского района Омской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за счет средств федерального и регионального бюджетов. Остальные 11 ФАПов смонтировали и установили за счет средств государственной программы "Развитие здравоохранения Омской области". Специалистам минздрава в ходе торгов удалось сэкономить бюджетные средства, за счёт которых решили приобрести и установить еще шесть ФАПов в районах региона.
"Пять модульных комплексов уже смонтированы и приняты комиссией. Сейчас завершается установка последнего из шести дополнительных ФАПов - в селе Андреевка Саргатского района... В общей сложности только в 2020 году на территории Омской области будет введено 19 модульных ФАПов – почти на треть больше запланированного объёма", - подытожили в пресс-службе правительства Омской области.
Здание мобильных фельдшерско-акушерских пунктов - это быстровозводимая конструкция контейнерного типа, оснащённая пандусом. В ФАПе оборудованы кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. В здании мобильного ФАПа работают системы электро- и водоснабжения, канализационная сеть, вентиляция, система безопасности.
Такие акушерские пункты оснащены необходимым оборудованием для оказания медпомощи - первичной диагностики, оказания первой доврачебной помощи, диспансеризации взрослого и детского населения, диагностики заболеваний.
Старый Омск - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:59Омская область
Омская область подала заявку на создание НОЦ в регионе
 
Омская областьЗдоровье - ОбществоОмская областьНововаршавский районСаргатский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Лента новостейМолния