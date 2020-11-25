https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html

В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов

В Омской области до конца года установят 19 модульных ФАПов

На территории Омской области до конца года введут в эксплуатацию 19 модульных ФАПов, это на треть больше запланированного объёма, сообщили в облправительстве. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:48

2020-11-25T16:48

2020-11-25T16:49

омская область

здоровье - общество

омская область

нововаршавский район

саргатский район

общество

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ОМСК, 25 ноя – РИА Новости. На территории Омской области до конца года введут в эксплуатацию 19 модульных ФАПов, это на треть больше запланированного объёма, сообщили в облправительстве.Как пояснили в пресс-службе правительства, изначально в 2020 году была запланирована установка 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Два модульных ФАПа установили в сёлах Черлакское Нововаршавского района и Чистово Оконешниковского района Омской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за счет средств федерального и регионального бюджетов. Остальные 11 ФАПов смонтировали и установили за счет средств государственной программы "Развитие здравоохранения Омской области". Специалистам минздрава в ходе торгов удалось сэкономить бюджетные средства, за счёт которых решили приобрести и установить еще шесть ФАПов в районах региона."Пять модульных комплексов уже смонтированы и приняты комиссией. Сейчас завершается установка последнего из шести дополнительных ФАПов - в селе Андреевка Саргатского района... В общей сложности только в 2020 году на территории Омской области будет введено 19 модульных ФАПов – почти на треть больше запланированного объёма", - подытожили в пресс-службе правительства Омской области.Здание мобильных фельдшерско-акушерских пунктов - это быстровозводимая конструкция контейнерного типа, оснащённая пандусом. В ФАПе оборудованы кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. В здании мобильного ФАПа работают системы электро- и водоснабжения, канализационная сеть, вентиляция, система безопасности.Такие акушерские пункты оснащены необходимым оборудованием для оказания медпомощи - первичной диагностики, оказания первой доврачебной помощи, диспансеризации взрослого и детского населения, диагностики заболеваний.

https://ria.ru/20201124/omsk-1586157659.html

омская область

нововаршавский район

саргатский район

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здоровье - общество, омская область, нововаршавский район, саргатский район, общество