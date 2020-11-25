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Лукашенко назвал медиапространство полем боя в геополитике
Лукашенко назвал медиапространство полем боя в геополитике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что медиапространство превратилось в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:45
2020-11-25T18:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что медиапространство превратилось в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и республика.Как сообщила пресс-служба белорусского президента, об этом говорится в приветствии Лукашенко делегатам и участникам XIV Съезда Белорусского союза журналистов.В нем говорится, что "инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа". "Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность", - считает Лукашенко.Президент выразил убеждение, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов. "Это наш рубеж обороны, который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", - подчеркнул белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578125748.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал медиапространство полем боя в геополитике

11:45 25.11.2020 (обновлено: 18:15 25.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что медиапространство превратилось в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и республика.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента, об этом говорится в приветствии Лукашенко делегатам и участникам XIV Съезда Белорусского союза журналистов.

"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь", - процитировали в пресс-службе приветствие Лукашенко.

В нем говорится, что "инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа". "Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность", - считает Лукашенко.
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Президент выразил убеждение, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов. "Это наш рубеж обороны, который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", - подчеркнул белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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