https://ria.ru/20201125/lnr-1586275714.html

ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий в районе подконтрольных Киеву... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:20

2020-11-25T15:20

2020-11-25T21:35

мвд лнр

луганская народная республика

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в мире

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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Геевка и Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют сельхозугодья вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Горское у линии соприкосновения в Донбассе."Боевики ВСУ, нарушая нормы гуманитарного права, продолжают минирование территории, создавая угрозу передвижению мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По данным Народной милиции, украинские силовики установили десять противотанковых мин вдоль дороги общего пользования вблизи Орехово, а также семь противопехотных мин ПМН-2 в поле на окраине Геевки.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html

https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html

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мвд лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире