Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/lnr-1586275714.html
ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий в районе подконтрольных Киеву... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:20
2020-11-25T21:35
мвд лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574211991_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_63e54b2337b58cb15f06c2caa767e8d6.jpg
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Геевка и Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют сельхозугодья вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Горское у линии соприкосновения в Донбассе."Боевики ВСУ, нарушая нормы гуманитарного права, продолжают минирование территории, создавая угрозу передвижению мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По данным Народной милиции, украинские силовики установили десять противотанковых мин вдоль дороги общего пользования вблизи Орехово, а также семь противопехотных мин ПМН-2 в поле на окраине Геевки.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html
https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574211991_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_6798b5d2537d4f2ef54aee881f4ce5f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе

15:20 25.11.2020 (обновлено: 21:35 25.11.2020)
 
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Геевка и Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют сельхозугодья вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Горское у линии соприкосновения в Донбассе.
"Боевики ВСУ, нарушая нормы гуманитарного права, продолжают минирование территории, создавая угрозу передвижению мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По данным Народной милиции, украинские силовики установили десять противотанковых мин вдоль дороги общего пользования вблизи Орехово, а также семь противопехотных мин ПМН-2 в поле на окраине Геевки.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 16:00
В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:48
В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца
 
МВД ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Лента новостейМолния