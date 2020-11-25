https://ria.ru/20201125/litva-1586359526.html

Литва сможет потребовать компенсацию при аварии на АЭС в Белоруссии

Литва сможет потребовать компенсацию при аварии на АЭС в Белоруссии

Правительство Литвы в среду одобрило проекты правовых актов о присоединении к международным соглашениям, которые позволят требовать возмещения ущерба и получить РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T23:09

2020-11-25T23:09

2020-11-26T05:00

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ВИЛЬНЮС, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Литвы в среду одобрило проекты правовых актов о присоединении к международным соглашениям, которые позволят требовать возмещения ущерба и получить более высокую компенсацию в случае ядерной аварии в иностранном государстве."Правительство Литвы одобрило проекты правовых актов о присоединении к международным соглашениям", - сообщил сайт минэнергетики."Это последовательные шаги по защите интересов нашего государства и его граждан, так как Белоруссия продолжает реализацию проекта геополитической БелАЭС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на заседании правительства.Окончательное решение по ратификации международных соглашений примет сейм.Литовское правительство одобрило предложение и о присоединении к Конвенции 1997 года о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. В соответствии с Конвенцией создана система публичного международного фонда на случай ядерной аварии. Договаривающиеся стороны должны сделать денежные взносы в размере до 300 миллионов евро в рамках заранее согласованного механизма. Размер фонда не зависит от экономической ситуации и решений правительства страны, в которой произошла ядерная авария.Литва имеет хранилища отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов и ей также необходимо застраховать гражданскую ответственность ГП "Игналинская атомная электростанция". "По экспертным оценкам, это может стоить около 100 тысяч евро", - отмечается в пресс релизе минэнергетики.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586116740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/belaes-1585024612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, гродненская область, белоруссия, литва, в мире