Литва сможет потребовать компенсацию при аварии на АЭС в Белоруссии
23:09 25.11.2020 (обновлено: 05:00 26.11.2020)
ВИЛЬНЮС, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Литвы в среду одобрило проекты правовых актов о присоединении к международным соглашениям, которые позволят требовать возмещения ущерба и получить более высокую компенсацию в случае ядерной аварии в иностранном государстве.
"Правительство Литвы одобрило проекты правовых актов о присоединении к международным соглашениям", - сообщил сайт минэнергетики.
"Это последовательные шаги по защите интересов нашего государства и его граждан, так как Белоруссия продолжает реализацию проекта геополитической БелАЭС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на заседании правительства.
Окончательное решение по ратификации международных соглашений примет сейм.
Литовское правительство одобрило предложение и о присоединении к Конвенции 1997 года о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. В соответствии с Конвенцией создана система публичного международного фонда на случай ядерной аварии. Договаривающиеся стороны должны сделать денежные взносы в размере до 300 миллионов евро в рамках заранее согласованного механизма. Размер фонда не зависит от экономической ситуации и решений правительства страны, в которой произошла ядерная авария.
Литва имеет хранилища отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов и ей также необходимо застраховать гражданскую ответственность ГП "Игналинская атомная электростанция". "По экспертным оценкам, это может стоить около 100 тысяч евро", - отмечается в пресс релизе минэнергетики.
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.