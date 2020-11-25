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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201125/lgoty-1586232432.html
Налоговые льготы сэкономили резидентам ОЭЗ Москва 700 миллионов рублей
Налоговые льготы сэкономили резидентам ОЭЗ Москва 700 миллионов рублей
Общий объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за три квартала 2020 года, составил почти 700 миллионов РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:29
2020-11-25T12:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
геннадий дегтев
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Общий объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за три квартала 2020 года, составил почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 миллионов рублей, из них 656 миллионов рублей (95%) приходится именно на региональную часть. Также за этот период резиденты создали 1068 рабочих мест – почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Вице-мэр добавил, что за 9 месяцев 2020 года объем уплаченных резидентами налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов составил 4 миллиарда рублей, а их совокупный объем за все время существования ОЭЗ равен 16,1 миллиарда рублей.Ефимов напомнил, что резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2% вместо обычных 3%. В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что локализация новых предприятий на территории ОЭЗ способствовала привлечению кадров. "Больше всего новых сотрудников в этом году привлекли производители электроники и образовательного оборудования. За этот период численность работников резидентов ОЭЗ выросла на 12% – до 7 тысяч человек. В итоге общая сумма страховых выплат для резидентов по итогам девяти месяцев составила более 1 миллиарда рублей", – уточнил Прохоров.Как сообщил генеральный директор "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ с января по сентябрь, составил 214 миллионов рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Основными импортерами продукции среди резидентов являются производители электроники, медицинских изделий, оптических решений и композитов.Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 223,3 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них статус резидента имеют 79 компаний.
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геннадий дегтев, владимир ефимов (политик), александр прохоров

Налоговые льготы сэкономили резидентам ОЭЗ Москва 700 миллионов рублей

12:29 25.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Общий объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за три квартала 2020 года, составил почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 миллионов рублей, из них 656 миллионов рублей (95%) приходится именно на региональную часть. Также за этот период резиденты создали 1068 рабочих мест – почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Вице-мэр добавил, что за 9 месяцев 2020 года объем уплаченных резидентами налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов составил 4 миллиарда рублей, а их совокупный объем за все время существования ОЭЗ равен 16,1 миллиарда рублей.
Ефимов напомнил, что резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2% вместо обычных 3%.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что локализация новых предприятий на территории ОЭЗ способствовала привлечению кадров.
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"Больше всего новых сотрудников в этом году привлекли производители электроники и образовательного оборудования. За этот период численность работников резидентов ОЭЗ выросла на 12% – до 7 тысяч человек. В итоге общая сумма страховых выплат для резидентов по итогам девяти месяцев составила более 1 миллиарда рублей", – уточнил Прохоров.
Как сообщил генеральный директор "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ с января по сентябрь, составил 214 миллионов рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Основными импортерами продукции среди резидентов являются производители электроники, медицинских изделий, оптических решений и композитов.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 223,3 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них статус резидента имеют 79 компаний.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыГеннадий ДегтевВладимир Ефимов (политик)Александр Прохоров
 
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