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Лавров высказался по вопросу суда над террористами
Лавров высказался по вопросу суда над террористами
Москва призывает Запад не создавать юридических коллизий в вопросе суда над боевиками-террористами, в том числе "Исламского государства"* (террористическая... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:23
2020-11-25T18:17
исламское государство
мид ирака
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ирак
политика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Запад не создавать юридических коллизий в вопросе суда над боевиками-террористами, в том числе "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые направлялись для участия в боевых действиях в Сирию, Ирак и другие страны региона из европейских стран, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Многие из них сейчас арестованы. Мы исходим из того, что судить их надо либо в тех странах, откуда они прибыли в Сирию, в Ирак или на другую территорию, либо в той стране, где они совершили свои террористические преступления",- сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Ирака."Любые другие варианты будут нелегитимны, и мы призываем всех наших коллег, включая западных коллег, не создавать юридические коллизии: судите либо сами, если это ваши граждане, либо пусть их судит страна, на территории которой они совершили преступление",- отметил глава МИД РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
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исламское государство, мид ирака, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ирак, политика

Лавров высказался по вопросу суда над террористами

14:23 25.11.2020 (обновлено: 18:17 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Запад не создавать юридических коллизий в вопросе суда над боевиками-террористами, в том числе "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые направлялись для участия в боевых действиях в Сирию, Ирак и другие страны региона из европейских стран, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многие из них сейчас арестованы. Мы исходим из того, что судить их надо либо в тех странах, откуда они прибыли в Сирию, в Ирак или на другую территорию, либо в той стране, где они совершили свои террористические преступления",- сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Ирака.
"Любые другие варианты будут нелегитимны, и мы призываем всех наших коллег, включая западных коллег, не создавать юридические коллизии: судите либо сами, если это ваши граждане, либо пусть их судит страна, на территории которой они совершили преступление",- отметил глава МИД РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Исламское государствоМИД ИракаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИракПолитика
 
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