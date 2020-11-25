https://ria.ru/20201125/lavrov-1586262952.html

Лавров высказался по вопросу суда над террористами

Лавров высказался по вопросу суда над террористами

Москва призывает Запад не создавать юридических коллизий в вопросе суда над боевиками-террористами, в том числе "Исламского государства"* (террористическая... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:23

2020-11-25T14:23

2020-11-25T18:17

исламское государство

мид ирака

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ирак

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва призывает Запад не создавать юридических коллизий в вопросе суда над боевиками-террористами, в том числе "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые направлялись для участия в боевых действиях в Сирию, Ирак и другие страны региона из европейских стран, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Многие из них сейчас арестованы. Мы исходим из того, что судить их надо либо в тех странах, откуда они прибыли в Сирию, в Ирак или на другую территорию, либо в той стране, где они совершили свои террористические преступления",- сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Ирака."Любые другие варианты будут нелегитимны, и мы призываем всех наших коллег, включая западных коллег, не создавать юридические коллизии: судите либо сами, если это ваши граждане, либо пусть их судит страна, на территории которой они совершили преступление",- отметил глава МИД РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20201125/avantyury-1586260467.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, мид ирака, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ирак, политика