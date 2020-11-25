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Forbes: США устроили "ракетный сюрприз" для России в Крыму
Forbes: США устроили "ракетный сюрприз" для России в Крыму
Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T04:23
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россия
c-130 hercules
министерство обороны сша
румыния
республика крым
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет Forbes, "произошло всего за несколько часов".По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму.Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По мнению автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить на год действие Договора без каких-либо условий, однако в Вашингтоне отклонили эту инициативу.Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. По итогам плебисцита Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.
https://ria.ru/20201124/ryabkov-1586062635.html
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россия, c-130 hercules, министерство обороны сша, румыния, республика крым, сша, в мире

Forbes: США устроили "ракетный сюрприз" для России в Крыму

04:23 25.11.2020 (обновлено: 06:15 25.11.2020)
 
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет Forbes, "произошло всего за несколько часов".
По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму.
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HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить на год действие Договора без каких-либо условий, однако в Вашингтоне отклонили эту инициативу.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. По итогам плебисцита Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.
 
РоссияC-130 HerculesМинистерство обороны СШАРумынияРеспублика КрымСШАВ мире
 
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