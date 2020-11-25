https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586345033.html

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:55

2020-11-25T20:55

2020-11-25T20:55

распространение нового коронавируса

весь мир

университет джонса хопкинса

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

весь мир

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, университет джонса хопкинса, в мире