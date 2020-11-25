https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586345033.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:55
2020-11-25T20:55
2020-11-25T20:55
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в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
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