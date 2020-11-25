https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586210016.html
В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:46
2020-11-25T10:46
2020-11-25T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354655_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_a4572b250936aafe8c8ffc696811f527.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354655_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2aa74e7a461ba88a67e8a166765c0e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
За последние сутки в Москве
госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек",- говорится в сообщении.
Отмечается, что 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.