https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586210016.html

В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:46

2020-11-25T10:46

2020-11-25T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество