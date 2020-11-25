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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586210016.html
В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:46
2020-11-25T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1 635 пациентов с COVID-19

10:46 25.11.2020 (обновлено: 11:07 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1635 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 440 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек",- говорится в сообщении.
Отмечается, что 8,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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