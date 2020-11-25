https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586209468.html

В России выявили 23 675 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 675 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 675 до 2 162 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:43

2020-11-25T10:43

2020-11-25T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 675 до 2 162 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 675 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5156 (21,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 162 503 случая заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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