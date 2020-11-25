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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586196358.html
Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:11
2020-11-25T09:20
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе.Он отметил, что часть заблуждений относится к способам передачи вируса. Так, по его словам, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Другая часть ложной информации касается причины возникновения вируса. В частности, врач вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.При этом Комаровский подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением "жутких экспертов", дающих советы по этому вопросу."То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — возмутился медик в интервью на своем YouTube-канале.Специалист отметил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с болезнью самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в интернете.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе

09:11 25.11.2020 (обновлено: 09:20 25.11.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе.
Он отметил, что часть заблуждений относится к способам передачи вируса. Так, по его словам, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Другая часть ложной информации касается причины возникновения вируса. В частности, врач вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.
При этом Комаровский подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением "жутких экспертов", дающих советы по этому вопросу.
"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — возмутился медик в интервью на своем YouTube-канале.
Специалист отметил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с болезнью самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в интернете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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