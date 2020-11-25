https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586196358.html

Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе

Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:11

2020-11-25T09:11

2020-11-25T09:20

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе.Он отметил, что часть заблуждений относится к способам передачи вируса. Так, по его словам, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Другая часть ложной информации касается причины возникновения вируса. В частности, врач вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.При этом Комаровский подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением "жутких экспертов", дающих советы по этому вопросу."То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — возмутился медик в интервью на своем YouTube-канале.Специалист отметил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с болезнью самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в интернете.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус covid-19, здоровье - общество