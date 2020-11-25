Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", сообщил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не изолирует от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и риска смерти.
"Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией. Если будет большая нагрузка, то любая вакцина не справится, ни от гриппа, ни от кори, ни от чего. Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5-7 дней, пока инфекция размножается", - прокомментировал заявление Поповой Тимаков.
После вакцинации, как уточнил эксперт, уже на следующий день после прихода вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы.
"Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки", - добавил Тимаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.