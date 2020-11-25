Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586189258.html
Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19
Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19
Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:15
2020-11-25T06:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", сообщил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не изолирует от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и риска смерти.После вакцинации, как уточнил эксперт, уже на следующий день после прихода вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы."Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки", - добавил Тимаков. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_69eb5a5bbbe45e6d3d999af7bda057c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19

06:15 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", сообщил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не изолирует от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и риска смерти.
"Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией. Если будет большая нагрузка, то любая вакцина не справится, ни от гриппа, ни от кори, ни от чего. Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5-7 дней, пока инфекция размножается", - прокомментировал заявление Поповой Тимаков.
После вакцинации, как уточнил эксперт, уже на следующий день после прихода вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы.
"Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки", - добавил Тимаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19
09:26В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
Лента новостейМолния