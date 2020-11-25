https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586189258.html

Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19

Инфекционист оценил уровень защиты после вакцинации от COVID-19

Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T06:15

2020-11-25T06:15

2020-11-25T06:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", сообщил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не изолирует от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и риска смерти.После вакцинации, как уточнил эксперт, уже на следующий день после прихода вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы."Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома около телевизора и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки", - добавил Тимаков. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество