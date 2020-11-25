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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html
В РПЦ раскритиковали Кипрскую церковь за признание ПЦУ
В РПЦ раскритиковали Кипрскую церковь за признание ПЦУ
Признание синодом Кипрской православной церкви так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было сделано под влиянием Константинопольского патриарха... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:29
2020-11-25T18:04
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
украинская православная церковь
русская православная церковь
кипр
киев
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Признание синодом Кипрской православной церкви так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было сделано под влиянием Константинопольского патриарха Варфоломея и усугубило раскол в мировом православии, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из ПЦУ. В то же время в решении отмечается, что "священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви"."Продолжается раскол мирового православия, виновником которого является Константинопольский патриарх Варфоломей. Совершенное им на Украине антиканоническое деяние приводит теперь к утрате внутреннего единства в поместных православных церквах. Под давлением Константинопольского патриарха архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки", - написал митрополит Иларион, его заявление опубликовано в среду на сайте РПЦ.Он отметил, что часть епископата Кипрской церкви "категорически не приемлет" решение архиепископа Хризостома, "руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью"."Эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной поместной церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании "церкви", самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии", - пояснил иерарх.По его словам, для преодоления кризиса, охватившего православный мир, нужно вернуться "к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из предстоятелей над вселенской церковью".Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как епархия Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр. В конце ноября синод РПЦ принял решение прекратить поминовение архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201125/tserkov-1586280435.html
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583374965.html
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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, украинская православная церковь, русская православная церковь, кипр, киев, украина, в мире

В РПЦ раскритиковали Кипрскую церковь за признание ПЦУ

17:29 25.11.2020 (обновлено: 18:04 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Признание синодом Кипрской православной церкви так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было сделано под влиянием Константинопольского патриарха Варфоломея и усугубило раскол в мировом православии, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из ПЦУ. В то же время в решении отмечается, что "священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви".
"Продолжается раскол мирового православия, виновником которого является Константинопольский патриарх Варфоломей. Совершенное им на Украине антиканоническое деяние приводит теперь к утрате внутреннего единства в поместных православных церквах. Под давлением Константинопольского патриарха архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки", - написал митрополит Иларион, его заявление опубликовано в среду на сайте РПЦ.
Он отметил, что часть епископата Кипрской церкви "категорически не приемлет" решение архиепископа Хризостома, "руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью".
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 15:45
Митрополит Кипрской церкви раскритиковал решение Синода о признании ПЦУ
"Эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной поместной церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании "церкви", самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии", - пояснил иерарх.
По его словам, для преодоления кризиса, охватившего православный мир, нужно вернуться "к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из предстоятелей над вселенской церковью".
Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как епархия Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр. В конце ноября синод РПЦ принял решение прекратить поминовение архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками.
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6 ноября, 14:40Религия и мировоззрение
УПЦ призвала Кипрскую церковь отозвать признание украинских раскольников
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатЭлладская православная церковьМитрополит Волоколамский ИларионУкраинская православная церковьРусская православная церковьКипрКиевУкраинаВ мире
 
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