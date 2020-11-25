https://ria.ru/20201125/katyn-1586270887.html

Посольство Польши проигнорировало приглашение на дискуссию по Катыни

Посольство Польши проигнорировало приглашение на дискуссию по Катыни

Представители польского посольства в РФ были приглашены на историческую конференцию по российско-польским отношениям, где могли высказать свою позицию по... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:57

2020-11-25T14:57

2020-11-25T18:37

юрий никифоров

российское военно-историческое общество (рвио)

польша

тверская область

осташков

варшава

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Представители польского посольства в РФ были приглашены на историческую конференцию по российско-польским отношениям, где могли высказать свою позицию по Катынскому вопросу, однако сами отказались от такой возможности, заявил РИА Новости в среду начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров, выступавший соорганизатором мероприятия.Так он прокомментировал заявление посольства Польши в России. Варшаву возмутили высказывания, "направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления", сделанные во время конференции, посвященной российско-польским отношениям и прошедшей в Тверской области (город Осташков)."К сожалению, несмотря на широкий список адресатов нашей рассылки приглашений в Осташков, мы столкнулись с рядом организационных трудностей, вызванных карантином. К сожалению, многие проигнорировали наше приглашение, в том числе польское посольство", - сказал Никифоров.Историк отметил, что "Катынское дело" был далеко не единственной темой круглого стола. "Для РВИО этот вопрос был всего лишь частью повестки, мы на ней не зацикливались. Мы обсуждали в том числе такие вопросы, как модернизация экспозиции музея в Медном, который поставили достаточно давно. Речь шла о том, что же должно быть показано и рассказано в музейной экспозиции, какая история должна быть там представлена", - рассказал Никифоров.Другая тема конференции – целесообразность поисково-археологического исследования территории мемориального комплекса "Медное"."На основании информации из центрального архива министерства обороны, здесь могут быть похоронены погибшие или умершие от ран советские военнослужащие. В 1941-1942 годах в этих районах были госпитали, и обследование этой территории, вне зависимости от существования польских захоронений, необходимо прежде всего для проверки этих предположений", - подчеркнул ученый.В 1940 году в Катынском лесу - бывшем поселении Козьи горы в 20 километрах от центра Смоленска - органами НКВД были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-х годах Катынский лес стал также местом захоронения боле шести тысяч советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий. Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html

https://ria.ru/20200606/1572535870.html

https://ria.ru/20200506/1571001866.html

польша

тверская область

осташков

варшава

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юрий никифоров, российское военно-историческое общество (рвио), польша, тверская область, осташков, варшава, в мире