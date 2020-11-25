https://ria.ru/20201125/kapital-1586252796.html

Госдума приняла закон о направлении материнского капитала на иные цели

Госдума приняла закон о направлении материнского капитала на иные цели

Госдума приняла правительственный закон, согласно которому женщина в случае отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:39

2020-11-25T13:39

2020-11-25T19:37

материнский капитал

пенсионный фонд рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Госдума приняла правительственный закон, согласно которому женщина в случае отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в ПФР.Изменения вносятся в статью 12 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.По действующему законодательству, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.Согласно закону, женщинам, отозвавшим средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные ими на формирование накопительной пенсии, после поступления средств на счет Пенсионного фонда, предоставляется шестимесячный срок, в течение которого они могут обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. В документах уточняется, что женщина также может обратиться "с заявлением о продлении на шесть месяцев срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае невостребованности отозванных средств".Отмечается, что указанный срок обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов, необходимых для реализации целей, на оплату которых будут направлены средства маткапитала.В случае отсутствия в течение указанного шестимесячного срока заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала либо о продлении срока подачи такого заявления предусматривается автоматическое направление отозванных средств на формирование накопительной пенсии.

https://ria.ru/20201106/kapital-1583311961.html

https://realty.ria.ru/20201014/obnalichivanie-materinskogo-kapitala-1579676532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество